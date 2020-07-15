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5104 North 32nd Street Unit 227
Last updated July 17 2020 at 10:49 AM

5104 North 32nd Street Unit 227

5104 North 32nd Street · (602) 418-6145
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Location

5104 North 32nd Street, Phoenix, AZ 85018
Biltmore

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 5104 North 32nd Street Unit 227 · Avail. now

$2,000

2 Bed · 2 Bath · 1249 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
cats allowed
garage
walk in closets
gym
Unit Amenities
carpet
fireplace
furnished
granite counters
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
pet friendly
elevator
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
internet access
Marvelous Meridian!! -
THIS 1257 SQ. FT. FULLY FURNISHED 2 BD AND 2 BA IN MERIDIAN CONDOMINIUMS AT 32D AND CAMELBACK FEATURES PRIVATE GARAGE PARKING FOR ONE CAR AND WALK TO RESTAURANTS AND GROCERY SHOPPING VERY CLOSE BY. BOTH BEDROOMS HAVE WALK-IN CLOSETS. LARGE COVERED PRIVATE BALCONY OFF MASTER AND LIVING ROOM. NEUTRAL CARPETING, GRANITE GAS FIREPLACE IN LIVING ROOM. PRIVATE ON-SITE FITNESS CENTER AND LARGE HEATED POOL W/HEATED SPA. GRASSY COMMON GROUNDS WITH TREES, WATER BROOK WITH WATERFALL AND GAZEBO WITH GAS BBQ. UNDERGROUND PARKING WITH ELEVATOR TO YOUR CONDO. GATED COMMUNITY IN GREAT LOCATION IN THE BILTMORE. NEAR SHOPPING, ENTERTAINMENT, 15 MINUTES TO AIRPORT, DOWNTOWN OR SCOTTSDALE. NEAR MANY GOLF COURSES. . FLAT SCREEN T.V., HI-SPEED INTERNET AVAILABLE, COX CABLE AVAILABLE.

(RLNE2750437)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5104 North 32nd Street Unit 227 have any available units?
5104 North 32nd Street Unit 227 has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 5104 North 32nd Street Unit 227 have?
Some of 5104 North 32nd Street Unit 227's amenities include patio / balcony, granite counters, and cats allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5104 North 32nd Street Unit 227 currently offering any rent specials?
5104 North 32nd Street Unit 227 is not currently offering any rent specials.
Is 5104 North 32nd Street Unit 227 pet-friendly?
Yes, 5104 North 32nd Street Unit 227 is pet friendly.
Does 5104 North 32nd Street Unit 227 offer parking?
Yes, 5104 North 32nd Street Unit 227 offers parking.
Does 5104 North 32nd Street Unit 227 have units with washers and dryers?
No, 5104 North 32nd Street Unit 227 does not offer units with in unit laundry.
Does 5104 North 32nd Street Unit 227 have a pool?
Yes, 5104 North 32nd Street Unit 227 has a pool.
Does 5104 North 32nd Street Unit 227 have accessible units?
No, 5104 North 32nd Street Unit 227 does not have accessible units.
Does 5104 North 32nd Street Unit 227 have units with dishwashers?
No, 5104 North 32nd Street Unit 227 does not have units with dishwashers.
Interested in 5104 North 32nd Street Unit 227?
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