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Phoenix, AZ
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4802 W SADDLEHORN Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4802 W SADDLEHORN Road

4802 West Saddlehorn Road · No Longer Available
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Location

4802 West Saddlehorn Road, Phoenix, AZ 85083
Indian Springs Estates

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
1/2 ACRE OF LUSH MATURE LANDSCAPING PROVIDING PLENTY OF PRIVACY. IS JUST THE BEGINNING OF THIS LUXURY RENTAL. SWIM IN THE SPARKLING POOL, BBQ ON THE EXTENDED PATIO, RELAX WITH A DRINK IN THE GAZEBO & WHEN IT IS TIME TO COME INSIDE, ENJOY GATHERING THE FAMILY AROUND THE BIG CENTER ISLAND KITCHEN WITH PLENTY OF COOKING SPACE & CABINETS,OR GATHER IN THE FAMILY ROOM AROUND THE FIREPLACE. SAVE THE FORMAL LIV/DIN ROOMS FOR THE MORE FORMAL AFFAIRS. THE FULLY FINISHED BASEMENT OFFERS A COOL RETREAT FOR MOVIE WATCHING OR A GIANT PLAYROOM & HAS A MASSIVE STONE FIREP & A FULL BATH. MASTER SUITE OFFERS DUAL SINKS,CUSTOM TUB/SHOWER, WALK-IN CLOSET & EXIT TO BACKYARD. HOME HAS A COMBINATION OF WOOD & SLATE FLOORING/HIGH CEILINGS/WOOD SHUTTERS/SIDE ENTRY 3C GAR/CIRCLE DR. CLOSE TO SHOPPING/DINING/FREEWAY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4802 W SADDLEHORN Road have any available units?
4802 W SADDLEHORN Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4802 W SADDLEHORN Road have?
Some of 4802 W SADDLEHORN Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4802 W SADDLEHORN Road currently offering any rent specials?
4802 W SADDLEHORN Road isn't currently offering any rent specials.
Is 4802 W SADDLEHORN Road pet-friendly?
No, 4802 W SADDLEHORN Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4802 W SADDLEHORN Road offer parking?
Yes, 4802 W SADDLEHORN Road does offer parking.
Does 4802 W SADDLEHORN Road have units with washers and dryers?
No, 4802 W SADDLEHORN Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4802 W SADDLEHORN Road have a pool?
Yes, 4802 W SADDLEHORN Road has a pool.
Does 4802 W SADDLEHORN Road have accessible units?
No, 4802 W SADDLEHORN Road does not have accessible units.
Does 4802 W SADDLEHORN Road have units with dishwashers?
Yes, 4802 W SADDLEHORN Road has units with dishwashers.
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