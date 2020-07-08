All apartments in Phoenix
Find more places like 4550 W STONEMAN Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
4550 W STONEMAN Drive
Last updated June 11 2020 at 11:35 PM

4550 W STONEMAN Drive

4550 West Stoneman Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4550 West Stoneman Drive, Phoenix, AZ 85086
Anthem

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
gym
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pet friendly
gym
parking
pool
DON'T MISS THIS FANTASTIC RENTAL OPPORTUNITY IN ANTHEM! NEWER CARPETING, EASY TO MAKE THIS HOUSE YOUR HOME. HUGE BONUS ROOM COULD BE GREAT MAN CAVE, PLAY ROOM, CRAFT AREA. ENJOY ALL OF THE ANTHEM AMENITIES INCLUDING POOLS, PARKS, FITNESS CENTER AND MORE. CITY OF PHOENIX LOWER WATER RATES! CEILING FANS AND TILE IN THE RIGHT PLACES. VERY LOW MAINTENANCE LANDSCAPING,EASY! CLOSE ACCESS TO SCHOOLS & FREEWAY FOR COMMUTING NEEDS! ***NO CATS ARE ALLOWED AT THIS PROPERTY, DOGS ON OWNER APPROVAL***

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4550 W STONEMAN Drive have any available units?
4550 W STONEMAN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4550 W STONEMAN Drive have?
Some of 4550 W STONEMAN Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4550 W STONEMAN Drive currently offering any rent specials?
4550 W STONEMAN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4550 W STONEMAN Drive pet-friendly?
Yes, 4550 W STONEMAN Drive is pet friendly.
Does 4550 W STONEMAN Drive offer parking?
Yes, 4550 W STONEMAN Drive offers parking.
Does 4550 W STONEMAN Drive have units with washers and dryers?
No, 4550 W STONEMAN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4550 W STONEMAN Drive have a pool?
Yes, 4550 W STONEMAN Drive has a pool.
Does 4550 W STONEMAN Drive have accessible units?
No, 4550 W STONEMAN Drive does not have accessible units.
Does 4550 W STONEMAN Drive have units with dishwashers?
Yes, 4550 W STONEMAN Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Helpful Articles
Should You Cosign an Apartment Lease?
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
Report Card: What Are the Top U.S. Metros for Millennials?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Carlyle at South Mountain
5102 E. Piedmont Rd
Phoenix, AZ 85044
Arcadia Villa
3915 E Camelback Rd
Phoenix, AZ 85018
Arcadia Walk
2606 N 44th St
Phoenix, AZ 85008
The Thomas at Midtown
200 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85012
Oxford
3777 East McDowell Road
Phoenix, AZ 85008
Escape
4700 N 16th St
Phoenix, AZ 85016
Paradise Foothills
12231 N 19th St
Phoenix, AZ 85022
San Pedregal by Mark-Taylor
16601 N 12th St
Phoenix, AZ 85022

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College