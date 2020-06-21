All apartments in Phoenix
Find more places like 4530 N 10th St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
4530 N 10th St
Last updated June 18 2020 at 10:03 AM

4530 N 10th St

4530 North 10th Street · (602) 861-2300
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4530 North 10th Street, Phoenix, AZ 85014

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 4530 N 10th St · Avail. now

$1,695

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 929 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CENTRAL PHOENIX BUNGALOW - CHARMING HISTORIC HOME IN PHENOMENAL LOCATION. FRESH AND IMMACULATELY CLEAN WITH UPDATED FLOORS THROUGHOUT. TONE ON TONE PAINT, CEILING FANS, UPDATED BATH VANITY, AND TONS OF STORAGE ALL COMBINE TO PROVIDE A BEAUTIFUL LIVING ATMOSPHERE. OUTSIDE ENJOY THE LARGE COVERED PATIO OVERLOOKING A SHADED, GREEN BACKYARD. CLOSE PROXIMITY TO THE BILTMORE, 51 FREEWAY, AND SOME OF THE BEST RESTAURANTS AND BARS IN TOWN. IN THE HIGHLY RATED MADISON SCHOOLS DISTRICT. PLEASE, NO SMOKERS.

(RLNE5823458)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4530 N 10th St have any available units?
4530 N 10th St has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4530 N 10th St have?
Some of 4530 N 10th St's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4530 N 10th St currently offering any rent specials?
4530 N 10th St isn't currently offering any rent specials.
Is 4530 N 10th St pet-friendly?
Yes, 4530 N 10th St is pet friendly.
Does 4530 N 10th St offer parking?
No, 4530 N 10th St does not offer parking.
Does 4530 N 10th St have units with washers and dryers?
No, 4530 N 10th St does not offer units with in unit laundry.
Does 4530 N 10th St have a pool?
No, 4530 N 10th St does not have a pool.
Does 4530 N 10th St have accessible units?
No, 4530 N 10th St does not have accessible units.
Does 4530 N 10th St have units with dishwashers?
No, 4530 N 10th St does not have units with dishwashers.
Have a question for 4530 N 10th St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Monterra
1333 N 24th St
Phoenix, AZ 85008
Ventana Palms
7021 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
Aspire Pinnacle Peak
24250 N 23rd Ave
Phoenix, AZ 85085
Muse
1616 N Central Ave
Phoenix, AZ 85004
Ascend at Kierland
6633 E Greenway Pkwy
Phoenix, AZ 85254
Tides on 28th Apartments
11821 N 28th Dr
Phoenix, AZ 85029
The Hawthorne
3848 N 3rd Ave
Phoenix, AZ 85013
Park Greenvale
2950 E Greenway Rd
Phoenix, AZ 85032

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity