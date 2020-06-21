All apartments in Phoenix
Find more places like 3965 E SIERRA VISTA Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3965 E SIERRA VISTA Drive
Last updated January 4 2020 at 2:59 PM

3965 E SIERRA VISTA Drive

3965 East Sierra Vista Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3965 East Sierra Vista Drive, Phoenix, AZ 85016

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
elevator
clubhouse
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
elevator
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
FORMER MODEL HOME! SOME FURNISHINGS INCLUDED. GREAT LOCATION WITH A 24-7 GUARD GATE. JUST MINUTES FROM BOTH DOWNTOWN PHOENIX AND SCOTTSDALE! GUESTS WILL ENTER THROUGH THE CUSTOM OVERSIZED WOOD AND GLASS DOOR INTO THIS ''LOCK AND LEAVE LIFESTYLE'' HOME. THE DECORATIVE TILED INLAY IN THE FOYER LEAD YOUR GUESTS TO THE GREAT ROOM WITH ITS SOARING CEILINGS AND FLOOR TO CEILING FIREPLACE WALL. ENTERTAINING IN THIS AMAZING SPACE WITH THE CHEFS KITCHEN, WET BAR AND FORMAL DINING ROOM WITH WALLS OF GLASS LEADING OUT TO THE POOL AND OUTDOOR KITCHEN ARE UNPARALLELED. THE KITCHEN IS COMPLETE WITH CUSTOM CABINETRY, SILESTONE COUNTERS, SUB ZERO REFRIGERATOR AND WOLF STOVE, MICROWAVE AND ASKO DISHWASHER. THE BUILT- IN EAT AT KITCHEN TABLE, 2 ISLANDS AND 2 LARGE PANTRIES ARE GREAT FOR STORAGE AND GUEST SEATING. THE CUSTOM WOOD AND FROSTED GLASS POCKET DOORS TO THE OFFICE GIVE PRIVACY AS WELL AS FRENCH DOORS TO THE OUTDOORS. THE MASTER SUITE ON THE MAIN FLOOR HAS GREAT VIEWS OF CAMELBACK IN THE DISTANCE. THE MASTER BATH IS ADORNED WITH HIS AND HERS VANITIES, LARGE GLASS SHOWER AND FREE-STANDING SOAKING TUB. THE CUSTOM CLOSET WITH CENTER ISLAND WILL WOW BOTH. THE STAIRCASE LEADS TO THE SECOND-FLOOR LOUNGE AREA WITH AND OUTDOOR LOGGIA WITH INCREDIBLE CAMELBACK AND DOWNTOWN CITY LIGHTS. 2 LARGE BEDROOMS EN-SUITE COMPLETE THE SECOND FLOOR LIVING AREA. THE RETRACTABLE WALL OF GLASS TO THE OUTDOOR GARDEN WITH POOL AND SPA HAVE A BACKDROP OF CAMELBACK MOUNTAIN. JUST A FEW STEPS ACROSS THE PATIO LEAD YOU TO THE CASITA WITH FULL BATH. THE 2-CAR GARAGE AND WORKSHOP AREA IN THE MAIN HOUSE ALONG WITH THE 3RD GARAGE ATTACHED TO THE CASITA LENDS PLENTY OF SPACE FOR THE COLLECTABLE CARS. THIS HOME IS NESTLED NEAR THE MOUNTAINS OF THE PHOENIX NATURE PRESERVE IN THE GATED COMMUNITY OF PARADISE RESERVE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3965 E SIERRA VISTA Drive have any available units?
3965 E SIERRA VISTA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3965 E SIERRA VISTA Drive have?
Some of 3965 E SIERRA VISTA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3965 E SIERRA VISTA Drive currently offering any rent specials?
3965 E SIERRA VISTA Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3965 E SIERRA VISTA Drive pet-friendly?
No, 3965 E SIERRA VISTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3965 E SIERRA VISTA Drive offer parking?
Yes, 3965 E SIERRA VISTA Drive does offer parking.
Does 3965 E SIERRA VISTA Drive have units with washers and dryers?
No, 3965 E SIERRA VISTA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3965 E SIERRA VISTA Drive have a pool?
Yes, 3965 E SIERRA VISTA Drive has a pool.
Does 3965 E SIERRA VISTA Drive have accessible units?
No, 3965 E SIERRA VISTA Drive does not have accessible units.
Does 3965 E SIERRA VISTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 3965 E SIERRA VISTA Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Pamper Your Pup With These Great Apartment Pet Amenities
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
What Is Subletting? What Are the Pros and Cons?
When is the Best Time to Rent an Apartment?
How to Move Cross Country
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Curve at Melrose
4333 N 6th Dr
Phoenix, AZ 85013
Terrace Park
8130 W Indian School Rd
Phoenix, AZ 85033
Hidden Cove
2001 W Union Hills Dr
Phoenix, AZ 85027
iLuminate
290 E Roosevelt St
Phoenix, AZ 85004
Riverwalk
5345 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85008
Villa Serena Apartments
4221 W Dunlap Ave
Phoenix, AZ 85051
Ventura Vista
18660 N Cave Creek Rd
Phoenix, AZ 85024
Revival on Indian School
930 W Indian School Rd
Phoenix, AZ 85013

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College