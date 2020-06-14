All apartments in Phoenix
Find more places like 3438 E OREGON Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
3438 E OREGON Avenue
Last updated April 20 2020 at 9:29 AM

3438 E OREGON Avenue

3438 East Oregon Avenue · (602) 487-5684
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

3438 East Oregon Avenue, Phoenix, AZ 85018
Camelback Corridor

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$9,000

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 3200 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
bbq/grill
media room
PERFECT EXECUTIVE RENTAL! ABSOLUTELY ADORABLE & SQUEAKY CLEAN! IN A QUAINT NEIGHBORHOOD IN BILTMORE HEIGHTS. CLOSE TO EVERYTHING, BUT FEELS NESTLED AWAY AND PRIVATE. GATED FRONT COURTYARD. FULLY FURNISHED, FULLY REMODELED, GREAT ROOM CONCEPT, SPACIOUS KITCHEN OVERLOOKS THE FAMILY ROOM AND IT'S ALL VERY LIGHT & BRIGHT. GAS STOVE, NEW STAINLESS APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, IT'S ALL FULLY EQUIPPED WITH EVERYTHING YOU'LL NEED FOR A CONVENIENT STAY. 4 BEDROOMS, 3 BATHROOMS. THE 4TH IS ACTUALLY A WHOLE ATTACHED GUEST HOUSE! WHICH HAS FULL KITCHEN! FULL BATHROOM AND IT'S OWN QUAINT PATIO. PRIVATE. FENCED BACKYARD HAS SUNNY, GRASSY AREA, BUILT IN BBQ, LOUNGE AREA, PERFECT FOR DINING OUTSIDE.. SUPERIOR LOCATION NEAR HOSPITALS, RESTAURANTS, THEATERS, SHOPPING! RENT $6000-9000 PER MONTH .

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3438 E OREGON Avenue have any available units?
3438 E OREGON Avenue has a unit available for $9,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3438 E OREGON Avenue have?
Some of 3438 E OREGON Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3438 E OREGON Avenue currently offering any rent specials?
3438 E OREGON Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 3438 E OREGON Avenue pet-friendly?
No, 3438 E OREGON Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3438 E OREGON Avenue offer parking?
Yes, 3438 E OREGON Avenue does offer parking.
Does 3438 E OREGON Avenue have units with washers and dryers?
No, 3438 E OREGON Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3438 E OREGON Avenue have a pool?
No, 3438 E OREGON Avenue does not have a pool.
Does 3438 E OREGON Avenue have accessible units?
No, 3438 E OREGON Avenue does not have accessible units.
Does 3438 E OREGON Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3438 E OREGON Avenue has units with dishwashers.
Have a question for 3438 E OREGON Avenue?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Elton
2420 N 24th St
Phoenix, AZ 85008
Villa de Cortez
3045 N 67th Ave
Phoenix, AZ 85033
Arboretum at South Mountain
15251 S 50th St
Phoenix, AZ 85044
The Station on Central
4140 N Central Ave
Phoenix, AZ 85012
Acero North Valley
33500 N North Valley Parkway
Phoenix, AZ 85085
Centra Midtown Phoenix
3601 N. Central Avenue
Phoenix, AZ 85012
Park Greenvale
2950 E Greenway Rd
Phoenix, AZ 85032
The Stewart
800 N Central Ave
Phoenix, AZ 85004

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity