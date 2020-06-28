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3419 E SEQUOIA Drive
Last updated September 21 2019 at 3:35 PM

3419 E SEQUOIA Drive

3419 East Sequoia Drive · No Longer Available
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Location

3419 East Sequoia Drive, Phoenix, AZ 85050

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
stainless steel
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
***COME HOME TO 85050!*** FANTASTIC HOME, WELL MAINTAINED & CALLING YOUR NAME. OVERSIZED BEDROOMS, SPACIOUS FAMILY ROOM, GREAT KITCHEN - NEW STAINLESS DISHWASHER & MICROWAVE ON THE WAY!! SEPARATE FORMAL LIVING, LOTS OF STORAGE & A DYNAMIC BACKYARD. OWNER PAYS FOR LANDSCAPE SO GO AHEAD & ENJOY THAT GRASS! SEPARATE GATED SIDE YARD FOR YOUR PET TO PLAY. CURRENT TENANT IS IN PROCESS OF MOVING. NEW LEASE TO START OCT 1ST. GREAT HOME CLOSE TO ALL, INCLUDING THE 51 & FANTASTIC DESERT RIDGE MARKETPLACE. HIGH SCHOOL FOR THIS COMMUNITY OFFERS CREST PROGRAM. PV SCHOOL DISTRICT. CALL NOW FOR A SHOWING!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3419 E SEQUOIA Drive have any available units?
3419 E SEQUOIA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3419 E SEQUOIA Drive have?
Some of 3419 E SEQUOIA Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3419 E SEQUOIA Drive currently offering any rent specials?
3419 E SEQUOIA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3419 E SEQUOIA Drive pet-friendly?
Yes, 3419 E SEQUOIA Drive is pet friendly.
Does 3419 E SEQUOIA Drive offer parking?
No, 3419 E SEQUOIA Drive does not offer parking.
Does 3419 E SEQUOIA Drive have units with washers and dryers?
No, 3419 E SEQUOIA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3419 E SEQUOIA Drive have a pool?
No, 3419 E SEQUOIA Drive does not have a pool.
Does 3419 E SEQUOIA Drive have accessible units?
No, 3419 E SEQUOIA Drive does not have accessible units.
Does 3419 E SEQUOIA Drive have units with dishwashers?
Yes, 3419 E SEQUOIA Drive has units with dishwashers.
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