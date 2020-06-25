All apartments in Phoenix
Find more places like 2530 E FAIRMOUNT Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
2530 E FAIRMOUNT Avenue
Last updated April 25 2019 at 9:45 AM

2530 E FAIRMOUNT Avenue

2530 East Fairmount Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2530 East Fairmount Avenue, Phoenix, AZ 85016

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
stainless steel
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
LOCATION, LOCATION, LOCATION!!!! HERE'S YOUR OPPORTUNITY TO LIVE MINUTES AWAY FROM ALL THE ACTION AT 24TH ST. & CAMELBACK!! ELEGANT & BEAUTIFULLY DESIGNED SPACIOUS REMODELED HOME IN THE CHARMING HISTORIC NEIGHBORHOOD OF EARL HEIGHTS! UNIQUE 4BDRM/4BATH HOME FEATURING SEPARATE ENTRY TO BED/BATH MAKING IT A PERFECT HOME OFFICE, MOTHER-IN-LAW SUITE OR STUDIO! 2,250 TOTAL SQFT SET ON LRG LOT W/GRASSY BCKYRD & AMPLE PATIO SPACE FOR ENTERTAINING! MAIN LIVING AREAS INCLUDE PLANK FLOORING, SPACIOUS FMLY RM, DINING AREA, FULL BATHROOM & GOURMET KITCHEN W/LAVISH QUARTZ CNTRTOPS , LRG CUSTOM ISLAND W/ BAR SEATING, STAINLESS STEEL APPL., & WHITE SELF CLOSING CABINETRY! STUNNING HOME IN MINT CONDITION! A MUST SEE !!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have any available units?
2530 E FAIRMOUNT Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have?
Some of 2530 E FAIRMOUNT Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2530 E FAIRMOUNT Avenue currently offering any rent specials?
2530 E FAIRMOUNT Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2530 E FAIRMOUNT Avenue pet-friendly?
No, 2530 E FAIRMOUNT Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue offer parking?
No, 2530 E FAIRMOUNT Avenue does not offer parking.
Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have units with washers and dryers?
No, 2530 E FAIRMOUNT Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have a pool?
No, 2530 E FAIRMOUNT Avenue does not have a pool.
Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have accessible units?
No, 2530 E FAIRMOUNT Avenue does not have accessible units.
Does 2530 E FAIRMOUNT Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2530 E FAIRMOUNT Avenue has units with dishwashers.
Helpful Articles
Forms Needed to Rent an Apartment
How Do I Find an Apartment Fast?
9 Red Flags to Help Millennials Spot Rental Scams
What Makes Your Apartment Cost More?
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Portrait at Hance Park
1313 North 2nd Street
Phoenix, AZ 85004
Villa de Cortez
3045 N 67th Ave
Phoenix, AZ 85033
Monterra
1333 N 24th St
Phoenix, AZ 85008
Saratoga Ridge
1450 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85022
Sora on Rose
6201 N 16th St
Phoenix, AZ 85016
Maryland Greens
749 E Maryland Ave
Phoenix, AZ 85014
Tides at East Arcadia
5401 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85018
Ventura Vista
18660 N Cave Creek Rd
Phoenix, AZ 85024

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College