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2404 W SILVER SAGE Lane
Last updated September 20 2019 at 7:45 AM

2404 W SILVER SAGE Lane

2404 West Silver Sage Lane · No Longer Available
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Location

2404 West Silver Sage Lane, Phoenix, AZ 85085

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2404 W SILVER SAGE Lane have any available units?
2404 W SILVER SAGE Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2404 W SILVER SAGE Lane have?
Some of 2404 W SILVER SAGE Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2404 W SILVER SAGE Lane currently offering any rent specials?
2404 W SILVER SAGE Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2404 W SILVER SAGE Lane pet-friendly?
No, 2404 W SILVER SAGE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2404 W SILVER SAGE Lane offer parking?
Yes, 2404 W SILVER SAGE Lane offers parking.
Does 2404 W SILVER SAGE Lane have units with washers and dryers?
No, 2404 W SILVER SAGE Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2404 W SILVER SAGE Lane have a pool?
No, 2404 W SILVER SAGE Lane does not have a pool.
Does 2404 W SILVER SAGE Lane have accessible units?
No, 2404 W SILVER SAGE Lane does not have accessible units.
Does 2404 W SILVER SAGE Lane have units with dishwashers?
Yes, 2404 W SILVER SAGE Lane has units with dishwashers.
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