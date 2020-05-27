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Phoenix, AZ
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2341 N. 28th St
Last updated April 9 2019 at 10:23 AM

2341 N. 28th St

2341 North 28th Street · No Longer Available
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Location

2341 North 28th Street, Phoenix, AZ 85008

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
LARGE 3BR/2BA 1600 SQ FT. OPEN HOUSE ON SATURDAY, 04-6-19 - OPEN HOUSE SATURDAY, APRIL 6TH, 2019 OPEN FROM 10:00AM - 11:00AM

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2341 N. 28TH STREET, PHOENIX, AZ 85008
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TO APPLY: GO TO; EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

TEXT ONLY MICHAEL 602-619-3035 OR BONNIE AT 480-688-7410

(RLNE4754138)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2341 N. 28th St have any available units?
2341 N. 28th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
Is 2341 N. 28th St currently offering any rent specials?
2341 N. 28th St is not currently offering any rent specials.
Is 2341 N. 28th St pet-friendly?
Yes, 2341 N. 28th St is pet friendly.
Does 2341 N. 28th St offer parking?
No, 2341 N. 28th St does not offer parking.
Does 2341 N. 28th St have units with washers and dryers?
No, 2341 N. 28th St does not offer units with in unit laundry.
Does 2341 N. 28th St have a pool?
No, 2341 N. 28th St does not have a pool.
Does 2341 N. 28th St have accessible units?
No, 2341 N. 28th St does not have accessible units.
Does 2341 N. 28th St have units with dishwashers?
No, 2341 N. 28th St does not have units with dishwashers.
Does 2341 N. 28th St have units with air conditioning?
No, 2341 N. 28th St does not have units with air conditioning.
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