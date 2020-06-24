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Phoenix, AZ
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21823 N 48TH Street
Last updated June 29 2019 at 2:16 AM

21823 N 48TH Street

21823 North 48th Street · No Longer Available
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Location

21823 North 48th Street, Phoenix, AZ 85054
Desert Ridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
oven
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
WELCOME HOME TO THIS CHARMING 2 STORY, 3 BED, 2.5 BATH HOME COMPLETE WITH A LARGE LOFT IN THE HIGHLY SOUGHT AFTER DESERT RIDGE COMMUNITY WHERE YOU'LL ENJOY YOUR PROXIMITY TO SO MANY GREAT RESTAURANTS, SHOPS, PARKS, SCHOOLS, AND MORE. THIS HOME INCLUDES ALL OF YOUR MAJOR KITCHEN APPLIANCES AND 2 INCH WHITE WOOD BLINDS THROUGHOUT. WASHER/DRYER INCLUDED. NEUTRAL COLORS THROUGHOUT AND TILE IN ALL OF THE RIGHT PLACES. HUGE LOW MAINTENANCE BACKYARD. 2 CAR GARAGE. TONS OF STORAGE SPACE. FRESH PAINT. AND ALL OF THIS LOCATED IN A CUL-DU-SAC LESS THAN A MILE NORTH OF THE 101 FREEWAY. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE FOR YOU AND YOUR FAMILY. $200 ADMIN. FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 21823 N 48TH Street have any available units?
21823 N 48TH Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 21823 N 48TH Street have?
Some of 21823 N 48TH Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 21823 N 48TH Street currently offering any rent specials?
21823 N 48TH Street is not currently offering any rent specials.
Is 21823 N 48TH Street pet-friendly?
No, 21823 N 48TH Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 21823 N 48TH Street offer parking?
Yes, 21823 N 48TH Street offers parking.
Does 21823 N 48TH Street have units with washers and dryers?
Yes, 21823 N 48TH Street offers units with in unit laundry.
Does 21823 N 48TH Street have a pool?
No, 21823 N 48TH Street does not have a pool.
Does 21823 N 48TH Street have accessible units?
No, 21823 N 48TH Street does not have accessible units.
Does 21823 N 48TH Street have units with dishwashers?
Yes, 21823 N 48TH Street has units with dishwashers.
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