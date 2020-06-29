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2019 E CAMPBELL Avenue
Last updated March 22 2020 at 5:50 AM

2019 E CAMPBELL Avenue

2019 East Campbell Avenue · No Longer Available
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Location

2019 East Campbell Avenue, Phoenix, AZ 85016

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
garage
hot tub
BEAUTIFUL 2 BED, 2.5 BATH + LOFT CONDO WITH ATTACHED ONE CAR GARAGE. LARGE LIVING AREA WITH TILE FLOORING AND LOTS OF NATURAL LIGHT. STUNNING KITCHEN WITH GRANITE TOPS, ALL STAINLESS APPLIANCES INCLUDING REFRIGERATOR, TILE BACKSPLASH AND TWO PANTRY AREAS. NICELY MANICURED BACKYARD/PATIO AREA WITH BBQ. LOFT AREA AND 1 BEDROOM W/ON-SUITE FULL BATH ON SECOND LEVEL. GOOD SIZED MASTER BEDROOM ON THE 3RD LEVEL WITH FULL BATH, DUAL SINKS, GARDEN STYLE TUB, SEPARATE WALK-IN SHOWER AND LARGE WALK-IN CLOSET. INSIDE WASHER & DRYER. NICE COMMUNITY POOL/SPA AREA AND BEAUTIFUL GROUNDS. COME SEE AND LEASE THIS GREAT CONDO THAT IS IN THE HEART OF THE PHOENIX/BILTMORE AREA!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2019 E CAMPBELL Avenue have any available units?
2019 E CAMPBELL Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2019 E CAMPBELL Avenue have?
Some of 2019 E CAMPBELL Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2019 E CAMPBELL Avenue currently offering any rent specials?
2019 E CAMPBELL Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 2019 E CAMPBELL Avenue pet-friendly?
No, 2019 E CAMPBELL Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2019 E CAMPBELL Avenue offer parking?
Yes, 2019 E CAMPBELL Avenue offers parking.
Does 2019 E CAMPBELL Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 2019 E CAMPBELL Avenue offers units with in unit laundry.
Does 2019 E CAMPBELL Avenue have a pool?
Yes, 2019 E CAMPBELL Avenue has a pool.
Does 2019 E CAMPBELL Avenue have accessible units?
No, 2019 E CAMPBELL Avenue does not have accessible units.
Does 2019 E CAMPBELL Avenue have units with dishwashers?
Yes, 2019 E CAMPBELL Avenue has units with dishwashers.
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