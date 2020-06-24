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Phoenix, AZ
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1815 N 47th Dr
Last updated March 30 2019 at 7:43 AM

1815 N 47th Dr

1815 North 47th Drive · No Longer Available
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Location

1815 North 47th Drive, Phoenix, AZ 85035
Wedgewood Park

Amenities

patio / balcony
carport
recently renovated
ceiling fan
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
carport
courtyard
parking
bbq/grill
1815 N 47th Drive Phoenix, AZ 85035,

Subdivision: WEDGEWOOD PARK,

Year Built: 1971,

BEAUTIFUL 3 BEDROOM 2 BATHROOM HOUSE, FEELS A LOT BIGGER THEN THE SQ. FT. SAYS. TILE THROUGHOUT THE HOUSE, HOUSE HAS FENCE IN FRONT YARD, SECURITY DOOR,CARPORT WAS CONVERTED FOR AN ADDITIONAL 231 SQ. FT. VERY NICE FIREPLACE IN FAMILY ROOM WITH BRICK WALL, HOUSE HAS ITS DINING AREA, TILE IN BATHROOM FLOORS AND BATHTUB WALLS,VERY GOOD SIZED PATIO FOR BBQ'S OR FAMILY GATHERINGS!

Cross Streets: 47TH LN AND MCDOWEL Directions: NORTH TO GRANADA, EAST TO 47TH DRIVE, HOUSE SHOULD BE RIGHT IN FRONT OF YOU.

Lessee to verify all information.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1815 N 47th Dr have any available units?
1815 N 47th Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1815 N 47th Dr have?
Some of 1815 N 47th Dr's amenities include patio / balcony, carport, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1815 N 47th Dr currently offering any rent specials?
1815 N 47th Dr is not currently offering any rent specials.
Is 1815 N 47th Dr pet-friendly?
No, 1815 N 47th Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1815 N 47th Dr offer parking?
Yes, 1815 N 47th Dr offers parking.
Does 1815 N 47th Dr have units with washers and dryers?
No, 1815 N 47th Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 1815 N 47th Dr have a pool?
No, 1815 N 47th Dr does not have a pool.
Does 1815 N 47th Dr have accessible units?
No, 1815 N 47th Dr does not have accessible units.
Does 1815 N 47th Dr have units with dishwashers?
No, 1815 N 47th Dr does not have units with dishwashers.
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