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Phoenix, AZ
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1746 E HATCHER Drive
Last updated August 16 2019 at 2:56 PM

1746 E HATCHER Drive

1746 East Hatcher Drive · No Longer Available
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Location

1746 East Hatcher Drive, Phoenix, AZ 85020

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
fire pit
gym
parking
pool
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1746 E HATCHER Drive have any available units?
1746 E HATCHER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 1746 E HATCHER Drive have?
Some of 1746 E HATCHER Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1746 E HATCHER Drive currently offering any rent specials?
1746 E HATCHER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1746 E HATCHER Drive pet-friendly?
No, 1746 E HATCHER Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 1746 E HATCHER Drive offer parking?
Yes, 1746 E HATCHER Drive offers parking.
Does 1746 E HATCHER Drive have units with washers and dryers?
No, 1746 E HATCHER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1746 E HATCHER Drive have a pool?
Yes, 1746 E HATCHER Drive has a pool.
Does 1746 E HATCHER Drive have accessible units?
No, 1746 E HATCHER Drive does not have accessible units.
Does 1746 E HATCHER Drive have units with dishwashers?
Yes, 1746 E HATCHER Drive has units with dishwashers.
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