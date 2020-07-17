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Phoenix, AZ
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17310 N 19th Ter
Last updated July 17 2020 at 10:50 AM

17310 N 19th Ter

17310 North 19th Terrace · (602) 298-1161
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Location

17310 North 19th Terrace, Phoenix, AZ 85022

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 17310 N 19th Ter · Avail. Aug 14

$1,650

3 Bed · 2.5 Bath · 1568 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
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patio / balcony
Property Amenities
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No Cats Allowed

(RLNE5906064)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17310 N 19th Ter have any available units?
17310 N 19th Ter has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 17310 N 19th Ter have?
Some of 17310 N 19th Ter's amenities include patio / balcony, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17310 N 19th Ter currently offering any rent specials?
17310 N 19th Ter is not currently offering any rent specials.
Is 17310 N 19th Ter pet-friendly?
Yes, 17310 N 19th Ter is pet friendly.
Does 17310 N 19th Ter offer parking?
No, 17310 N 19th Ter does not offer parking.
Does 17310 N 19th Ter have units with washers and dryers?
No, 17310 N 19th Ter does not offer units with in unit laundry.
Does 17310 N 19th Ter have a pool?
Yes, 17310 N 19th Ter has a pool.
Does 17310 N 19th Ter have accessible units?
No, 17310 N 19th Ter does not have accessible units.
Does 17310 N 19th Ter have units with dishwashers?
No, 17310 N 19th Ter does not have units with dishwashers.
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