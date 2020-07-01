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17242 N 16TH Drive
Last updated February 23 2020 at 11:45 AM

17242 N 16TH Drive

17242 North 16th Drive · No Longer Available
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Location

17242 North 16th Drive, Phoenix, AZ 85023

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
fireplace
carpet
range
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17242 N 16TH Drive have any available units?
17242 N 16TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 17242 N 16TH Drive have?
Some of 17242 N 16TH Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 17242 N 16TH Drive currently offering any rent specials?
17242 N 16TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 17242 N 16TH Drive pet-friendly?
No, 17242 N 16TH Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 17242 N 16TH Drive offer parking?
No, 17242 N 16TH Drive does not offer parking.
Does 17242 N 16TH Drive have units with washers and dryers?
Yes, 17242 N 16TH Drive offers units with in unit laundry.
Does 17242 N 16TH Drive have a pool?
No, 17242 N 16TH Drive does not have a pool.
Does 17242 N 16TH Drive have accessible units?
No, 17242 N 16TH Drive does not have accessible units.
Does 17242 N 16TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 17242 N 16TH Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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