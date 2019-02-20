All apartments in Phoenix
Find more places like 16635 N CAVE CREEK Road.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
16635 N CAVE CREEK Road
Last updated January 5 2020 at 2:05 PM

16635 N CAVE CREEK Road

16635 North Cave Creek Road · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

16635 North Cave Creek Road, Phoenix, AZ 85032

Amenities

patio / balcony
dishwasher
fireplace
carpet
oven
refrigerator
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
CHARMING 2 MASTER SUITES SPLIT FLOOR PLAN, NO CARPET IN THE HOUSE. EXPANSIVE LIVING ROOM WITH LOTS OF NATURAL LIGHTING, GENEROUS SIZE KITCHEN WITH LARGE WALK IN PANTRY, TILES IN ALL THE RIGHT PLACES,PRIVATE ENCLOSED PATIO, LARGE IN DOOR FINISH STORAGE ROOM. FIRST FLOOR UNIT WITH NICE NEIGHBOR 2ND LEVEL TO KEEP UTILITY BILL LOW. NEWER ROOF, BUILT IN SAFE, CUSTOM MASTER CLOST. ALL THIS LOCATED IN TIN THIS QUIET FRIENDLY COMMUNITY CLOSE TO SCHOOLS, COLLEGES, FRWYS 101 AND 51 NEARBY,POST OFFICE, COSTCO, ALL KIND OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16635 N CAVE CREEK Road have any available units?
16635 N CAVE CREEK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 16635 N CAVE CREEK Road have?
Some of 16635 N CAVE CREEK Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16635 N CAVE CREEK Road currently offering any rent specials?
16635 N CAVE CREEK Road is not currently offering any rent specials.
Is 16635 N CAVE CREEK Road pet-friendly?
No, 16635 N CAVE CREEK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 16635 N CAVE CREEK Road offer parking?
No, 16635 N CAVE CREEK Road does not offer parking.
Does 16635 N CAVE CREEK Road have units with washers and dryers?
No, 16635 N CAVE CREEK Road does not offer units with in unit laundry.
Does 16635 N CAVE CREEK Road have a pool?
No, 16635 N CAVE CREEK Road does not have a pool.
Does 16635 N CAVE CREEK Road have accessible units?
No, 16635 N CAVE CREEK Road does not have accessible units.
Does 16635 N CAVE CREEK Road have units with dishwashers?
Yes, 16635 N CAVE CREEK Road has units with dishwashers.
Helpful Articles
What Parents Should Look for in an Apartment
Rental References for Your Apartment Application. Who to Select?
How to Move Cross Country
What to Include in a Roommate Agreement
How to Furnish an Apartment on a Budget
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Del Mar Apartments
8550 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85037
Sedona Ridge
5010 E Cheyenne Dr
Phoenix, AZ 85044
Morgan Park
8902 N 19th Ave
Phoenix, AZ 85021
Sunpointe
7077 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
Ava North and South
3426 N 32nd St
Phoenix, AZ 85018
Centra Midtown Phoenix
3601 N. Central Avenue
Phoenix, AZ 85012
Palm Crest at Station 40
3816 N 83rd Ave
Phoenix, AZ 85033
The Bungalows on Jomax
27441 N BLACK CANYON HWY
Phoenix, AZ 85085

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College