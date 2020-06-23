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Phoenix, AZ
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16204 S 14TH Drive
Last updated October 7 2019 at 7:07 AM

16204 S 14TH Drive

16204 South 14th Drive · No Longer Available
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Location

16204 South 14th Drive, Phoenix, AZ 85045
Foothills Golf Club

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
fireplace
granite counters
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
THIS IS AN ABSOLUTELY BEAUTIFUL RENTAL HOME WITH LOTS OF UPGRADES.-KITCHEN WITH HICKORY WOOD CABINETS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, ISLAND & PANTRY. BEAUTIFUL TRAVERTINE FLOORS THROUGHOUT, ELEGANT FAMILY ROOM WITH WOOD BURNING FIREPLACE & FRENCH DOORS,LAUNDRY ROOM CABINETS & FOLDING COUNTER, GIANT MASTER FEATURES SITTING ROOM AND HUGE BALCONY WITH MOUNTAIN & GOLF VIEWS, MASTER BATH HAS SEPARATE GARDEN TUB/SHOWER, DUAL SINKS & MIRRORED WALK-IN CLOSET,EXTENDED COVERED PATIO, BEAUTIFUL PLAY POOL. THIS HOME IS A MUST SEE. SMALL TO MEDIUM SIZE DOG OK. NOT CATS AND NO RESTRICTED BREED DOGS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
restrictions: Breed restrictions apply.
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16204 S 14TH Drive have any available units?
16204 S 14TH Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 16204 S 14TH Drive have?
Some of 16204 S 14TH Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16204 S 14TH Drive currently offering any rent specials?
16204 S 14TH Drive is not currently offering any rent specials.
Is 16204 S 14TH Drive pet-friendly?
Yes, 16204 S 14TH Drive is pet friendly.
Does 16204 S 14TH Drive offer parking?
Yes, 16204 S 14TH Drive offers parking.
Does 16204 S 14TH Drive have units with washers and dryers?
No, 16204 S 14TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 16204 S 14TH Drive have a pool?
Yes, 16204 S 14TH Drive has a pool.
Does 16204 S 14TH Drive have accessible units?
No, 16204 S 14TH Drive does not have accessible units.
Does 16204 S 14TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 16204 S 14TH Drive has units with dishwashers.
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