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13803 N 30TH Drive
Last updated April 3 2020 at 1:54 PM

13803 N 30TH Drive

13803 North 30th Drive · (602) 295-8400
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Location

13803 North 30th Drive, Phoenix, AZ 85053

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$2,250

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 1146 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
carport
fireplace
bbq/grill
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
parking
bbq/grill
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13803 N 30TH Drive have any available units?
13803 N 30TH Drive has a unit available for $2,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 13803 N 30TH Drive have?
Some of 13803 N 30TH Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13803 N 30TH Drive currently offering any rent specials?
13803 N 30TH Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 13803 N 30TH Drive pet-friendly?
Yes, 13803 N 30TH Drive is pet friendly.
Does 13803 N 30TH Drive offer parking?
Yes, 13803 N 30TH Drive does offer parking.
Does 13803 N 30TH Drive have units with washers and dryers?
No, 13803 N 30TH Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 13803 N 30TH Drive have a pool?
No, 13803 N 30TH Drive does not have a pool.
Does 13803 N 30TH Drive have accessible units?
No, 13803 N 30TH Drive does not have accessible units.
Does 13803 N 30TH Drive have units with dishwashers?
Yes, 13803 N 30TH Drive has units with dishwashers.
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