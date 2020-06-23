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Mesa, AZ
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713 S CANFIELD --
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

713 S CANFIELD --

713 South Canfield · No Longer Available
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Location

713 South Canfield, Mesa, AZ 85208
Parkwood Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
game room
parking
pool
GORGEOUS, SPACIOUS TWO STORY HOME IN PARKWOOD RANCH. TRAVERTINE & BAMBOO HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT.THE FORMAL LIVING & DINING ROOMS HAVE VAULTED CEILINGS & ARE PERFECT FOR ENTERTAINING. THE KITCHEN OPENS TO THE FAMILY ROOM & FEATURES GRANITE COUNTER TOPS, AMPLE CABINETS & A LARGE ISLAND W/SEATING FOR SIX. A CUSTOM WALL UNIT ACCENTS THE FAMILY ROOM. THE MASTER BEDROOM SUITE IS ON THE 1ST FLOOR & FEATURES A JETTED TUB, WALK IN SHOWER & A ROOMY CLOSET. FIVE SPACIOUS BEDROOMS & A GAME ROOM ARE LOCATED ON THE 2ND FLOOR. THE INSIDE OF THE HOME HAS BEEN FRESHLY PAINTED. ENJOY THE OUTDOOR LIVING SPACE UNDER THE CUSTOM COVERED PATIO OR LOUNGE IN THE HAMMOCK BY THE REFRESHING POOL. MATURE LANDSCAPING IN FRONT & BACK PROVIDES ABUNDANT SHADE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 713 S CANFIELD -- have any available units?
713 S CANFIELD -- doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 713 S CANFIELD -- have?
Some of 713 S CANFIELD --'s amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 713 S CANFIELD -- currently offering any rent specials?
713 S CANFIELD -- isn't currently offering any rent specials.
Is 713 S CANFIELD -- pet-friendly?
No, 713 S CANFIELD -- is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 713 S CANFIELD -- offer parking?
Yes, 713 S CANFIELD -- does offer parking.
Does 713 S CANFIELD -- have units with washers and dryers?
No, 713 S CANFIELD -- does not offer units with in unit laundry.
Does 713 S CANFIELD -- have a pool?
Yes, 713 S CANFIELD -- has a pool.
Does 713 S CANFIELD -- have accessible units?
No, 713 S CANFIELD -- does not have accessible units.
Does 713 S CANFIELD -- have units with dishwashers?
Yes, 713 S CANFIELD -- has units with dishwashers.
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