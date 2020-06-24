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Mesa, AZ
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2345 E Hampton Ave
Last updated March 16 2019 at 10:06 AM

2345 E Hampton Ave

2345 East Hampton Avenue · No Longer Available
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Location

2345 East Hampton Avenue, Mesa, AZ 85204

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
walk in closets
game room
media room
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
game room
media room
2345 E Hampton Ave Available 05/15/19 AVAILABLE 5/15/19!! - STUNNING HOME FEATURES GAME ROOM, THEATER ROOM WITH MOVIE SCREEN AND PROJECTOR, FULL FINISHED BASEMENT, MOTHER IN LAW SUITE, OFFICE WITH CUSTOM CABINETRY, GOURMET KITCHEN WITH CORIAN COUNTER TOPS AND HUGE ISLAND, WOOD LAMINATE FLOORING AND CUSTOM TILE THROUGHOUT, ARTIFICIAL TURF IN FRONT AND BACK PROVIDES MAINTENANCE FREE LANDSCAPING. CUSTOM MURALS IN SECONDARY BEDROOMS, 2'' WOOD BLINDS THROUGH-OUT, MASTER BATH FEATURES JETTED TUB AND WALK IN SHOWER WITH 3 SHOWER HEADS, HUGE WALK IN CLOSET WITH LAUNDRY CHUTE, WALK OUT BALCONY WITH SPIRAL STAIRCASE LEADING TO BACKYARD. NO PETS!! **RENTER/REALTOR TO VERIFY EVERYTHING IN THE LISTING IS CORRECT INCLUDING BUT NOT LIMITED TO APPLIANCES* Local Sales Tax & additional 2% Admin fees will apply along with a $150 non-refundable deposit.**

No Pets Allowed

(RLNE2708361)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2345 E Hampton Ave have any available units?
2345 E Hampton Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 2345 E Hampton Ave have?
Some of 2345 E Hampton Ave's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2345 E Hampton Ave currently offering any rent specials?
2345 E Hampton Ave is not currently offering any rent specials.
Is 2345 E Hampton Ave pet-friendly?
No, 2345 E Hampton Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 2345 E Hampton Ave offer parking?
No, 2345 E Hampton Ave does not offer parking.
Does 2345 E Hampton Ave have units with washers and dryers?
No, 2345 E Hampton Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 2345 E Hampton Ave have a pool?
No, 2345 E Hampton Ave does not have a pool.
Does 2345 E Hampton Ave have accessible units?
No, 2345 E Hampton Ave does not have accessible units.
Does 2345 E Hampton Ave have units with dishwashers?
No, 2345 E Hampton Ave does not have units with dishwashers.
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