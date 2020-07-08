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Mesa, AZ
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10243 E CARMEL Avenue
Last updated May 1 2020 at 7:20 PM

10243 E CARMEL Avenue

10243 East Carmel Avenue · No Longer Available
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Location

10243 East Carmel Avenue, Mesa, AZ 85208
Parkwood Ranch

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10243 E CARMEL Avenue have any available units?
10243 E CARMEL Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 10243 E CARMEL Avenue have?
Some of 10243 E CARMEL Avenue's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10243 E CARMEL Avenue currently offering any rent specials?
10243 E CARMEL Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 10243 E CARMEL Avenue pet-friendly?
No, 10243 E CARMEL Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 10243 E CARMEL Avenue offer parking?
Yes, 10243 E CARMEL Avenue offers parking.
Does 10243 E CARMEL Avenue have units with washers and dryers?
No, 10243 E CARMEL Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 10243 E CARMEL Avenue have a pool?
No, 10243 E CARMEL Avenue does not have a pool.
Does 10243 E CARMEL Avenue have accessible units?
No, 10243 E CARMEL Avenue does not have accessible units.
Does 10243 E CARMEL Avenue have units with dishwashers?
Yes, 10243 E CARMEL Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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