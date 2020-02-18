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7061 W GLENN Drive
Last updated October 3 2019 at 7:21 AM

7061 W GLENN Drive

7061 West Glenn Drive · No Longer Available
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Location

7061 West Glenn Drive, Glendale, AZ 85303

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7061 W GLENN Drive have any available units?
7061 W GLENN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 7061 W GLENN Drive have?
Some of 7061 W GLENN Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7061 W GLENN Drive currently offering any rent specials?
7061 W GLENN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7061 W GLENN Drive pet-friendly?
No, 7061 W GLENN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 7061 W GLENN Drive offer parking?
Yes, 7061 W GLENN Drive offers parking.
Does 7061 W GLENN Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7061 W GLENN Drive offers units with in unit laundry.
Does 7061 W GLENN Drive have a pool?
Yes, 7061 W GLENN Drive has a pool.
Does 7061 W GLENN Drive have accessible units?
No, 7061 W GLENN Drive does not have accessible units.
Does 7061 W GLENN Drive have units with dishwashers?
Yes, 7061 W GLENN Drive has units with dishwashers.
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