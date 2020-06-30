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Glendale, AZ
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19239 N 54TH Lane
Last updated March 2 2020 at 7:47 AM

19239 N 54TH Lane

19239 North 54th Lane · No Longer Available
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Location

19239 North 54th Lane, Glendale, AZ 85308

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19239 N 54TH Lane have any available units?
19239 N 54TH Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 19239 N 54TH Lane have?
Some of 19239 N 54TH Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19239 N 54TH Lane currently offering any rent specials?
19239 N 54TH Lane is not currently offering any rent specials.
Is 19239 N 54TH Lane pet-friendly?
No, 19239 N 54TH Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 19239 N 54TH Lane offer parking?
Yes, 19239 N 54TH Lane offers parking.
Does 19239 N 54TH Lane have units with washers and dryers?
No, 19239 N 54TH Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 19239 N 54TH Lane have a pool?
No, 19239 N 54TH Lane does not have a pool.
Does 19239 N 54TH Lane have accessible units?
No, 19239 N 54TH Lane does not have accessible units.
Does 19239 N 54TH Lane have units with dishwashers?
Yes, 19239 N 54TH Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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