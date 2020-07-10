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Chandler, AZ
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7113 West Linda Lane
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7113 West Linda Lane

7113 West Linda Lane · No Longer Available
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Location

7113 West Linda Lane, Chandler, AZ 85226

Amenities

patio / balcony
walk in closets
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
THIS 3BR/3BA &amp;quot;lLIKE NEW&amp;quot; TOWN HOME WILL NOT DISAPPOINT. PATIO OR BALCONIES ON ALL THREE LEVELS OVERLOOKING THE GREENBELT WITH STACKABLE, SLIDING DOORS. FULL KITCHEN WITH PLENTY OF ROOM TO ENTERTAIN AND TWO LARGE BEDROOMS ON THE SECOND LEVEL. LARGE MASTER BR ON 3RD FLOOR WITH HUGE, WALK-IN CLOSET. EXTRA ROOM (SUNROOM) ON FIRST FLOOR. FULL BATHROOMS ON EVERY LEVEL. NO LANDSCAPE MAINTENANCE. NEXT TO CHANDLER PAVILIONS FOR GREAT SHOPPING AND RESTAURANTS. EASY ACCESS TO HIGHWAY, 10 AND MINUTES FROM THE AIRPORT. REQUIREMENTS: GOOD CREDIT, NO OPEN JUDGMENTS, COMBINED INCOME OF THREE TIMES THE AMOUNT OF THE MONTHLY RENT. 4% MUNICIPAL TAX ADDED TO MONTHLY RENT, $55 APPLICATION FEE, $150.00 ADMIN FEE, SECURITY DEPOSIT IS SAME AMOUNT AS RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7113 West Linda Lane have any available units?
7113 West Linda Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
Is 7113 West Linda Lane currently offering any rent specials?
7113 West Linda Lane is not currently offering any rent specials.
Is 7113 West Linda Lane pet-friendly?
No, 7113 West Linda Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 7113 West Linda Lane offer parking?
No, 7113 West Linda Lane does not offer parking.
Does 7113 West Linda Lane have units with washers and dryers?
No, 7113 West Linda Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 7113 West Linda Lane have a pool?
No, 7113 West Linda Lane does not have a pool.
Does 7113 West Linda Lane have accessible units?
No, 7113 West Linda Lane does not have accessible units.
Does 7113 West Linda Lane have units with dishwashers?
No, 7113 West Linda Lane does not have units with dishwashers.
Does 7113 West Linda Lane have units with air conditioning?
No, 7113 West Linda Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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