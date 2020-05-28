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Chandler, AZ
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452 W PELICAN Drive
Last updated April 6 2019 at 10:11 PM

452 W PELICAN Drive

452 West Pelican Drive · No Longer Available
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Location

452 West Pelican Drive, Chandler, AZ 85286
Arden Park

Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
pool
putting green
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 452 W PELICAN Drive have any available units?
452 W PELICAN Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 452 W PELICAN Drive have?
Some of 452 W PELICAN Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 452 W PELICAN Drive currently offering any rent specials?
452 W PELICAN Drive is not currently offering any rent specials.
Is 452 W PELICAN Drive pet-friendly?
No, 452 W PELICAN Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 452 W PELICAN Drive offer parking?
Yes, 452 W PELICAN Drive offers parking.
Does 452 W PELICAN Drive have units with washers and dryers?
No, 452 W PELICAN Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 452 W PELICAN Drive have a pool?
Yes, 452 W PELICAN Drive has a pool.
Does 452 W PELICAN Drive have accessible units?
No, 452 W PELICAN Drive does not have accessible units.
Does 452 W PELICAN Drive have units with dishwashers?
Yes, 452 W PELICAN Drive has units with dishwashers.
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