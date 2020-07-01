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Chandler, AZ
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433 E JASPER Drive
Last updated December 11 2019 at 4:12 AM

433 E JASPER Drive

433 East Jasper Drive · No Longer Available
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Location

433 East Jasper Drive, Chandler, AZ 85225

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
playground
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 433 E JASPER Drive have any available units?
433 E JASPER Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 433 E JASPER Drive have?
Some of 433 E JASPER Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 433 E JASPER Drive currently offering any rent specials?
433 E JASPER Drive is not currently offering any rent specials.
Is 433 E JASPER Drive pet-friendly?
Yes, 433 E JASPER Drive is pet friendly.
Does 433 E JASPER Drive offer parking?
Yes, 433 E JASPER Drive offers parking.
Does 433 E JASPER Drive have units with washers and dryers?
No, 433 E JASPER Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 433 E JASPER Drive have a pool?
No, 433 E JASPER Drive does not have a pool.
Does 433 E JASPER Drive have accessible units?
No, 433 E JASPER Drive does not have accessible units.
Does 433 E JASPER Drive have units with dishwashers?
Yes, 433 E JASPER Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
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