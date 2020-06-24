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Chandler, AZ
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3800 S CANTABRIA Circle
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3800 S CANTABRIA Circle

3800 South Cantabria Circle · No Longer Available
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Location

3800 South Cantabria Circle, Chandler, AZ 85248
Octotillo

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
GORGEOUS GOLF COURSE & WATER VIEWS FABULOUS UNIT IN GATED COMMUNITY W/ WALK OUT BALCONY PATIO'S THAT GIVE YOU PICTURE POSTCARD VIEWS .SHORT WALK TO HEATED POOL/SPA. WELL APPOINTED UNIT W/SW FLAIR ,TILE FLOORS, SPLIT BEDROOMS, BUILT IN ENTERTAINMENT CENTER, GAS FIREPLACE, NEUTRAL COLORS, LOTS TO DO NEARBY . SURROUNDED BY OCOTILLO GOLF RESORT, RESTAURANTS, SHOPPING & MORE.VACATION RENTAL FEES ARE AS FOLLOWS; SEPT & OCT $1500 MONovember $2000, DECEMBER $2500, JAN, FEB MARCH $3200 MO, APRIL & MAY $2000, JUNE, JULY, AUG, $1500 MO PLUS ELECTRIC. NO SMOKING MAZIMUM 4 TENANTS, 50% DUE EARNEST MONEY TO HOLD SPACE, 50% DUE 45 DAYS BEFORE. PETS CONSIDERED. DEPOSIT FOR MORE THAN 3 MONTHS IS RENTAL RATE, SHORT TERM DEPOSIT IS $500. 2nd bedroom may be converted to king . 1st $150 electric includ Repairs are paid by landlord unless tenant caused 60 day minimum lease.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3800 S CANTABRIA Circle have any available units?
3800 S CANTABRIA Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 3800 S CANTABRIA Circle have?
Some of 3800 S CANTABRIA Circle's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3800 S CANTABRIA Circle currently offering any rent specials?
3800 S CANTABRIA Circle is not currently offering any rent specials.
Is 3800 S CANTABRIA Circle pet-friendly?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle is pet friendly.
Does 3800 S CANTABRIA Circle offer parking?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle offers parking.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have units with washers and dryers?
No, 3800 S CANTABRIA Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have a pool?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle has a pool.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have accessible units?
No, 3800 S CANTABRIA Circle does not have accessible units.
Does 3800 S CANTABRIA Circle have units with dishwashers?
Yes, 3800 S CANTABRIA Circle has units with dishwashers.
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