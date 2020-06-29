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Chandler, AZ
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2969 N Oregon St. Unit 13
Last updated March 11 2020 at 11:31 AM

2969 N Oregon St. Unit 13

2969 North Oregon Street · No Longer Available
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Location

2969 North Oregon Street, Chandler, AZ 85225
Oasis Neighborhood

Amenities

pet friendly
parking
pool
hot tub
extra storage
carpet
Unit Amenities
carpet
extra storage
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
hot tub
SUPER RARE 3 bedroom 2.5 bath Townhome in Sonoma Village, Chandler - SUPER RARE 3 BEDROOM 2.5 BATH TOWNHOME IN SONOMA VILLAGE. JUST A FEW STEPS FROM COMMUNITY POOL AND HEATED SPA. ASSIGNED COVERED PARKING WITH EXTRA PARKING FOR GUESTS. CARPET UPSTAIRS, TILE DOWNSTAIRS. OUTSIDE STORAGE AREA. LARGE GREAT ROOM IS SEAMLESS WITH THE KITCHEN AND A SMALL YARD.

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1.5 RENTAL TAX PER MONTH

(RLNE2518513)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2969 N Oregon St. Unit 13 have any available units?
2969 N Oregon St. Unit 13 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2969 N Oregon St. Unit 13 have?
Some of 2969 N Oregon St. Unit 13's amenities include pet friendly, parking, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2969 N Oregon St. Unit 13 currently offering any rent specials?
2969 N Oregon St. Unit 13 is not currently offering any rent specials.
Is 2969 N Oregon St. Unit 13 pet-friendly?
Yes, 2969 N Oregon St. Unit 13 is pet friendly.
Does 2969 N Oregon St. Unit 13 offer parking?
Yes, 2969 N Oregon St. Unit 13 offers parking.
Does 2969 N Oregon St. Unit 13 have units with washers and dryers?
No, 2969 N Oregon St. Unit 13 does not offer units with in unit laundry.
Does 2969 N Oregon St. Unit 13 have a pool?
Yes, 2969 N Oregon St. Unit 13 has a pool.
Does 2969 N Oregon St. Unit 13 have accessible units?
No, 2969 N Oregon St. Unit 13 does not have accessible units.
Does 2969 N Oregon St. Unit 13 have units with dishwashers?
No, 2969 N Oregon St. Unit 13 does not have units with dishwashers.
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