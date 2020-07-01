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Chandler, AZ
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2034 N Arbor Lane
Last updated January 18 2020 at 12:08 AM

2034 N Arbor Lane

2034 North Arbor Lane · No Longer Available
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Location

2034 North Arbor Lane, Chandler, AZ 85225

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
GREAT QUIET NEIGHBORHOOD,CLOSE TO FREEWAY 60, 101 AND 202. AND 15-18 MINUTES TO ARIZONA STATE UNIVERSITY AND SKY HABOR INTERNATIONAL AIRPORT, , CONVENIENT TO SHOPPING. NUTURAL COLOR PAINT, 4 BED ROOMS WITH 3 BATH, UPSTAIRS HAS HUGE LOFT FOR DEN OR YOUR FAMILY ENTERTAIN. ONE BED ROOM AND 1 FULL BATH DOWN STAIRS. GREAT FLOOR PLAN, SEPARATE LIVING ROOM AND FAMILY ROOM, EAT IN KITCHEN, COVERED PATIO WITH EASY MAINTENANCE BACKYARD. IF PET(1 pet only) IS ACCEPTED, THERE WILL BE ADDITIONAL PET RENT OF $25.00 PER PET PER MONTH. REALTOR AND/ OR RENTER TO VERIFY ALL INFORMATION IS CORRECT
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2034 N Arbor Lane have any available units?
2034 N Arbor Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2034 N Arbor Lane have?
Some of 2034 N Arbor Lane's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2034 N Arbor Lane currently offering any rent specials?
2034 N Arbor Lane is not currently offering any rent specials.
Is 2034 N Arbor Lane pet-friendly?
Yes, 2034 N Arbor Lane is pet friendly.
Does 2034 N Arbor Lane offer parking?
No, 2034 N Arbor Lane does not offer parking.
Does 2034 N Arbor Lane have units with washers and dryers?
No, 2034 N Arbor Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 2034 N Arbor Lane have a pool?
No, 2034 N Arbor Lane does not have a pool.
Does 2034 N Arbor Lane have accessible units?
No, 2034 N Arbor Lane does not have accessible units.
Does 2034 N Arbor Lane have units with dishwashers?
Yes, 2034 N Arbor Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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