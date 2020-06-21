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Chandler, AZ
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1905 W PERIWINKLE Way
Last updated June 14 2020 at 10:41 AM

1905 W PERIWINKLE Way

1905 West Periwinkle Way · No Longer Available
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Location

1905 West Periwinkle Way, Chandler, AZ 85248
Octotillo

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
walk in closets
gym
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
fire pit
gym
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1905 W PERIWINKLE Way have any available units?
1905 W PERIWINKLE Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1905 W PERIWINKLE Way have?
Some of 1905 W PERIWINKLE Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1905 W PERIWINKLE Way currently offering any rent specials?
1905 W PERIWINKLE Way isn't currently offering any rent specials.
Is 1905 W PERIWINKLE Way pet-friendly?
No, 1905 W PERIWINKLE Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1905 W PERIWINKLE Way offer parking?
Yes, 1905 W PERIWINKLE Way does offer parking.
Does 1905 W PERIWINKLE Way have units with washers and dryers?
Yes, 1905 W PERIWINKLE Way offers units with in unit laundry.
Does 1905 W PERIWINKLE Way have a pool?
Yes, 1905 W PERIWINKLE Way has a pool.
Does 1905 W PERIWINKLE Way have accessible units?
No, 1905 W PERIWINKLE Way does not have accessible units.
Does 1905 W PERIWINKLE Way have units with dishwashers?
Yes, 1905 W PERIWINKLE Way has units with dishwashers.
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