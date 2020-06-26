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Chandler, AZ
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1851 E POWELL Way
Last updated June 4 2019 at 10:34 AM

1851 E POWELL Way

1851 East Powell Way · No Longer Available
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Location

1851 East Powell Way, Chandler, AZ 85249

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1851 E POWELL Way have any available units?
1851 E POWELL Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1851 E POWELL Way have?
Some of 1851 E POWELL Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1851 E POWELL Way currently offering any rent specials?
1851 E POWELL Way is not currently offering any rent specials.
Is 1851 E POWELL Way pet-friendly?
No, 1851 E POWELL Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1851 E POWELL Way offer parking?
Yes, 1851 E POWELL Way offers parking.
Does 1851 E POWELL Way have units with washers and dryers?
No, 1851 E POWELL Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1851 E POWELL Way have a pool?
No, 1851 E POWELL Way does not have a pool.
Does 1851 E POWELL Way have accessible units?
No, 1851 E POWELL Way does not have accessible units.
Does 1851 E POWELL Way have units with dishwashers?
Yes, 1851 E POWELL Way has units with dishwashers.
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