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Chandler, AZ
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1263 S EMMETT Drive
Last updated October 31 2019 at 8:00 AM

1263 S EMMETT Drive

1263 S Emmett Dr · No Longer Available
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Location

1263 S Emmett Dr, Chandler, AZ 85286
Rancho del Ray

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1263 S EMMETT Drive have any available units?
1263 S EMMETT Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1263 S EMMETT Drive have?
Some of 1263 S EMMETT Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1263 S EMMETT Drive currently offering any rent specials?
1263 S EMMETT Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1263 S EMMETT Drive pet-friendly?
No, 1263 S EMMETT Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1263 S EMMETT Drive offer parking?
Yes, 1263 S EMMETT Drive offers parking.
Does 1263 S EMMETT Drive have units with washers and dryers?
No, 1263 S EMMETT Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1263 S EMMETT Drive have a pool?
No, 1263 S EMMETT Drive does not have a pool.
Does 1263 S EMMETT Drive have accessible units?
No, 1263 S EMMETT Drive does not have accessible units.
Does 1263 S EMMETT Drive have units with dishwashers?
Yes, 1263 S EMMETT Drive has units with dishwashers.
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