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Chandler, AZ
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1152 W Island Dr.
Last updated May 14 2020 at 11:45 AM

1152 W Island Dr.

1152 West Island Drive · No Longer Available
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Location

1152 West Island Drive, Chandler, AZ 85248
The Island at Ocotillo

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
granite counters
oven
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
fire pit
pool
Coming Soon! Luxury Custom Home in Prestigious Islands in Ocotillo, Chandler(1152 W Island) - PEOPLE TAKE PRIDE TO LIVE IN THIS SUBDIVISION. CUSTOM HOME IN OCOTILLO WITH A PRIVATE POOL. OVER 1/3 ACRE IN A GATED COMMUNITY! GOURMET KITCHEN WHICH FEATURES INCLUDE CHERRY STAINED ALDER CABINETS, GRANITE COUNTERS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, DOUBLE OVENS WITH GAS COOK TOP. OPEN FAMILY ROOM WITH BUILT-IN ENTERTAINMENT CENTER AND LARGE YARD WITH HUGE COVERED PATIOS. PRIVATE POOL WITH WATERFALL, AND A GAS FIRE PIT. MASTER SUITE HAS WHIRLPOOL TUB, TRAVERTINE SNAIL SHOWER, DOUBLE SINKS, MIRRORED DRESSING AREA AND ENORMOUS CLOSET. UPGRADED TRAVERTINE FLOORING, PLANTATION SHUTTERS AND COFFERED CEILINGS THROUGHOUT. SPACIOUS AND PRIVATE BACKYARD FOR YOU AND YOUR FAMILY TO RELAX AND ENJOY. THIS IS ONE OF THE BEST HOMES IN THE COMMUNITY YOU DO NOT WANT TO MISS.

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CURRENTLY TENANT OCCUPIED PLEASE DO NOT DISTURB

AVAILABLE FOR JUNE MOVE IN

(RLNE2788649)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1152 W Island Dr. have any available units?
1152 W Island Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1152 W Island Dr. have?
Some of 1152 W Island Dr.'s amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1152 W Island Dr. currently offering any rent specials?
1152 W Island Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 1152 W Island Dr. pet-friendly?
Yes, 1152 W Island Dr. is pet friendly.
Does 1152 W Island Dr. offer parking?
No, 1152 W Island Dr. does not offer parking.
Does 1152 W Island Dr. have units with washers and dryers?
No, 1152 W Island Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 1152 W Island Dr. have a pool?
Yes, 1152 W Island Dr. has a pool.
Does 1152 W Island Dr. have accessible units?
No, 1152 W Island Dr. does not have accessible units.
Does 1152 W Island Dr. have units with dishwashers?
No, 1152 W Island Dr. does not have units with dishwashers.
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