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Avondale, AZ
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3720 N ROSEWOOD Avenue
Last updated April 12 2019 at 9:33 AM

3720 N ROSEWOOD Avenue

3720 North Rosewood Avenue · No Longer Available
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Location

3720 North Rosewood Avenue, Avondale, AZ 85392
Garden Lakes

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
hot tub
WELCOME HOME TO THIS CHARMING 3 BED, 2.5 BTH WITH GORGEOUS LAKE VIEWS IN GARDEN LAKE MANOR. FEATURING A SPACIOUS & OPEN FLOOR PLAN WITH LOTS OF WINDOWS, TONS OF STORAGE, VAULTED CEILINGS, FRESH PAINT T/O, NEWER CARPET & MORE! KITCHEN COMES COMPLETE WITH MATCHING WHITE APPLIANCES, LARGE PANTRY, & HUGE ISLAND. LIVING & FAMILY ROOMS DIVIDED BY A STYLISH WINE BAR. FORMAL DINING ROOM. HALF BATH DOWNSTAIRS. 3 LARGE BEDROOMS UPSTAIRS. MASTER BEDROOM FEATURES A HUGE WALK-IN CLOSET, BATHROOM EN-SUITE COMPLETE WITH DOUBLE SINKS, SEPARATE TUB/SHOWER, AND PRIVATE TOILET. YOU WON'T WANT TO MISS EVENINGS ON THE HUGE COVERED BALCONY WITH A DECK OVERLOOKING THE LAKE OR RELAX UNDER THE SHADE OF THE SPACIOUS BACK PATIO! JUST 2 DOORS DOWN FROM THE COMMUNITY POOL/SPA. $200 ADMIN FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3720 N ROSEWOOD Avenue have any available units?
3720 N ROSEWOOD Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 3720 N ROSEWOOD Avenue have?
Some of 3720 N ROSEWOOD Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3720 N ROSEWOOD Avenue currently offering any rent specials?
3720 N ROSEWOOD Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 3720 N ROSEWOOD Avenue pet-friendly?
No, 3720 N ROSEWOOD Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Avondale.
Does 3720 N ROSEWOOD Avenue offer parking?
Yes, 3720 N ROSEWOOD Avenue offers parking.
Does 3720 N ROSEWOOD Avenue have units with washers and dryers?
No, 3720 N ROSEWOOD Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 3720 N ROSEWOOD Avenue have a pool?
Yes, 3720 N ROSEWOOD Avenue has a pool.
Does 3720 N ROSEWOOD Avenue have accessible units?
No, 3720 N ROSEWOOD Avenue does not have accessible units.
Does 3720 N ROSEWOOD Avenue have units with dishwashers?
Yes, 3720 N ROSEWOOD Avenue has units with dishwashers.
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