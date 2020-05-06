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5839 Spring Square
Last updated June 10 2020 at 9:48 AM

5839 Spring Square

5839 Spring Square · No Longer Available
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Location

5839 Spring Square, San Antonio, TX 78247
Spring Creek

Amenities

pet friendly
walk in closets
fireplace
bathtub
Unit Amenities
bathtub
fireplace
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
3 BEDROOM IN SPRING CREEK*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*OPEN FLOOR PLAN*GARDEN TUB IN MASTER BATH W/SEP. SHOWER*WALK-IN CLOSET*FIREPLACE IN LIVING - 3 BEDROOM IN SPRING CREEK*NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT*OPEN FLOOR PLAN*GARDEN TUB IN MASTER BATH W/SEP. SHOWER*WALK-IN CLOSET*FIREPLACE IN LIVING*$55 APP FEE, 1ST MONTH'S RENT, SECURITY DEPOSIT AND PET FEES MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE4011597)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5839 Spring Square have any available units?
5839 Spring Square doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 5839 Spring Square have?
Some of 5839 Spring Square's amenities include pet friendly, walk in closets, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5839 Spring Square currently offering any rent specials?
5839 Spring Square is not currently offering any rent specials.
Is 5839 Spring Square pet-friendly?
Yes, 5839 Spring Square is pet friendly.
Does 5839 Spring Square offer parking?
No, 5839 Spring Square does not offer parking.
Does 5839 Spring Square have units with washers and dryers?
No, 5839 Spring Square does not offer units with in unit laundry.
Does 5839 Spring Square have a pool?
No, 5839 Spring Square does not have a pool.
Does 5839 Spring Square have accessible units?
No, 5839 Spring Square does not have accessible units.
Does 5839 Spring Square have units with dishwashers?
No, 5839 Spring Square does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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