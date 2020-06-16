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4807 Georges Farm
Last updated March 18 2020 at 1:55 AM

4807 Georges Farm

4807 Georges Farm · No Longer Available
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Location

4807 Georges Farm, San Antonio, TX 78244
Sunrise

Amenities

dishwasher
pet friendly
parking
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
NICE 3 BR HOME W/ COUNTRY KITCHEN*CERAMIC TILE IN KITCHEN/BREAKFAST AREA, ENTRY & BATHROOMS*STOVE & DISHWASHER INCLUDED***REFRIGERATOR REMOVED*REFRIGERATOR NOT INCLUDED***BIG BACK YARD*OVERSIZED PARKING PAD*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING - NICE 3 BR HOME W/ COUNTRY KITCHEN*CERAMIC TILE IN KITCHEN/BREAKFAST AREA, ENTRY & BATHROOMS*STOVE & DISHWASHER INCLUDED***REFRIGERATOR REMOVED*REFRIGERATOR NOT INCLUDED***BIG BACK YARD*OVERSIZED PARKING PAD*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING*PET FEE IS NON-REFUNDABLE*$55 APPL. FEE PER PERSON IS NON-REFUNDABLE*APP FEE(S), SEC. DEP., PET FEE(S) & FIRST MONTH'S RENT MUST BE IN CASH/CERT. FUNDS ONLY*LEASE COMMENCEMENT DATE MUST BE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL***PET RESTRICTIONS

(RLNE2243278)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4807 Georges Farm have any available units?
4807 Georges Farm doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 4807 Georges Farm have?
Some of 4807 Georges Farm's amenities include dishwasher, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4807 Georges Farm currently offering any rent specials?
4807 Georges Farm is not currently offering any rent specials.
Is 4807 Georges Farm pet-friendly?
Yes, 4807 Georges Farm is pet friendly.
Does 4807 Georges Farm offer parking?
Yes, 4807 Georges Farm offers parking.
Does 4807 Georges Farm have units with washers and dryers?
No, 4807 Georges Farm does not offer units with in unit laundry.
Does 4807 Georges Farm have a pool?
No, 4807 Georges Farm does not have a pool.
Does 4807 Georges Farm have accessible units?
No, 4807 Georges Farm does not have accessible units.
Does 4807 Georges Farm have units with dishwashers?
Yes, 4807 Georges Farm has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
Parent Guide to Apartment Living
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
The Best Cities for Singles 2019
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How much should you be paying for rent?

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