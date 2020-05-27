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4414 KNOLLMANOR
Last updated May 8 2019 at 5:53 AM

4414 KNOLLMANOR

4414 Knollmanor · No Longer Available
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Location

4414 Knollmanor, San Antonio, TX 78247
Knollcreek

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
tennis court
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
tennis court
REFRIGERATOR with ICE MAKER, DISHWASHER, STOVE & BI MICROWAVE are all included in rent. WOOD-LOOK VINYL PLANK FLOORING IN LIVING, DINING AND KITCHEN. GREAT LOCATION CLOSE TO SCHOOLS! CUL-DE-SAC LOT! LARGE SINGLE LIVING AREA W/ FIREPLACE! NICE OPEN FLOOR PLAN! WOODEN DECK FOR OUTDOOR RELAXING! FENCED YARD. HIGH CEILINGS & CEILING FANS! KNOLLCREEK HAS A COMMUNITY POOL + TENNIS FACILITY. WE CAN PROCESS APPLICATIONS QUICKLY! SOME MINOR MAKE-READY STILL in PROGRESS BUT QUICK MOVE-IN IS POSSIBLE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4414 KNOLLMANOR have any available units?
4414 KNOLLMANOR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 4414 KNOLLMANOR have?
Some of 4414 KNOLLMANOR's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4414 KNOLLMANOR currently offering any rent specials?
4414 KNOLLMANOR is not currently offering any rent specials.
Is 4414 KNOLLMANOR pet-friendly?
No, 4414 KNOLLMANOR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 4414 KNOLLMANOR offer parking?
Yes, 4414 KNOLLMANOR offers parking.
Does 4414 KNOLLMANOR have units with washers and dryers?
No, 4414 KNOLLMANOR does not offer units with in unit laundry.
Does 4414 KNOLLMANOR have a pool?
Yes, 4414 KNOLLMANOR has a pool.
Does 4414 KNOLLMANOR have accessible units?
No, 4414 KNOLLMANOR does not have accessible units.
Does 4414 KNOLLMANOR have units with dishwashers?
Yes, 4414 KNOLLMANOR has units with dishwashers.
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