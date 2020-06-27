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San Antonio, TX
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15502 WALNUT CREEK DR
Last updated June 17 2020 at 11:10 AM

15502 WALNUT CREEK DR

15502 Walnut Creek Drive · No Longer Available
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Location

15502 Walnut Creek Drive, San Antonio, TX 78247
Longs Creek

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
range
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15502 WALNUT CREEK DR have any available units?
15502 WALNUT CREEK DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 15502 WALNUT CREEK DR have?
Some of 15502 WALNUT CREEK DR's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15502 WALNUT CREEK DR currently offering any rent specials?
15502 WALNUT CREEK DR is not currently offering any rent specials.
Is 15502 WALNUT CREEK DR pet-friendly?
No, 15502 WALNUT CREEK DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 15502 WALNUT CREEK DR offer parking?
Yes, 15502 WALNUT CREEK DR offers parking.
Does 15502 WALNUT CREEK DR have units with washers and dryers?
No, 15502 WALNUT CREEK DR does not offer units with in unit laundry.
Does 15502 WALNUT CREEK DR have a pool?
No, 15502 WALNUT CREEK DR does not have a pool.
Does 15502 WALNUT CREEK DR have accessible units?
No, 15502 WALNUT CREEK DR does not have accessible units.
Does 15502 WALNUT CREEK DR have units with dishwashers?
Yes, 15502 WALNUT CREEK DR has units with dishwashers.
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