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13138 Aurora Crest
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13138 Aurora Crest

13138 Aurora Crest · No Longer Available
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Location

13138 Aurora Crest, San Antonio, TX 78249

Amenities

patio / balcony
pet friendly
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CUTE 3/2 FOR RENT IN SAN ANTONIO WITH EASY ACCESS TO UTSA, 1604, I-10 AND THE SHOPS AT LA CANTERA*TILE IN ALL WET AREAS*COVERED PATIO*SEPARATE MASTER*SEPARATE DINING AREA - CUTE 3/2 WITH EASY ACCESS TO UTSA, 1604, I-10 AND THE SHOPS AT LA CANTERA*TILE IN ALL WET AREAS*COVERED PATIO*SEPARATE MASTER*SEPARATE DINING AREA*$55 APP. FEE, SECURITY DEPOSIT, FIRST MONTH'S RENT, & PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS I.E. CASH OR MONEY ORDER*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PIT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS

(RLNE2540311)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13138 Aurora Crest have any available units?
13138 Aurora Crest doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 13138 Aurora Crest currently offering any rent specials?
13138 Aurora Crest is not currently offering any rent specials.
Is 13138 Aurora Crest pet-friendly?
Yes, 13138 Aurora Crest is pet friendly.
Does 13138 Aurora Crest offer parking?
No, 13138 Aurora Crest does not offer parking.
Does 13138 Aurora Crest have units with washers and dryers?
No, 13138 Aurora Crest does not offer units with in unit laundry.
Does 13138 Aurora Crest have a pool?
No, 13138 Aurora Crest does not have a pool.
Does 13138 Aurora Crest have accessible units?
No, 13138 Aurora Crest does not have accessible units.
Does 13138 Aurora Crest have units with dishwashers?
No, 13138 Aurora Crest does not have units with dishwashers.
Does 13138 Aurora Crest have units with air conditioning?
No, 13138 Aurora Crest does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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