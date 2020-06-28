12210 APRICOT DR

Amenities
TOWNHOME LIVING IN A CONVENIENT NORTH CENTRAL LOCATION! GREAT FOR ROOMMATES. EACH BEDROOM HAS ITS OWN BATH, LOTS OF CLOSET SPACE!! LIVING ROOM HAS FP & HIGH CEILINGS!! MICROWAVE, STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, FULL SIZE WASHER/DRYER PROVIDED! CERAMIC TILE ,NEUTRAL CARPET. 1/2 BATH MAIN LEVEL. PATIO AREA W/EXTRA STORAGE CLOSET! PRIVACY FENCED PATIO BACKS TO A GREENBELT AREA. 2 POOLS & CLUBHOUSE FOR RESIDENT'S USE. 2 ASSIGNED PARKING SPACES. GREAT NC LOCATION close to shopping,McAllister Park, Hwy281, etc.