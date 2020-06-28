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San Antonio, TX
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12210 APRICOT DR
Last updated October 21 2019 at 3:15 PM

12210 APRICOT DR

12210 Apricot Drive · No Longer Available
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Location

12210 Apricot Drive, San Antonio, TX 78247
Blossom Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
clubhouse
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
parking
pool
TOWNHOME LIVING IN A CONVENIENT NORTH CENTRAL LOCATION! GREAT FOR ROOMMATES. EACH BEDROOM HAS ITS OWN BATH, LOTS OF CLOSET SPACE!! LIVING ROOM HAS FP & HIGH CEILINGS!! MICROWAVE, STOVE, DISHWASHER, REFRIGERATOR, FULL SIZE WASHER/DRYER PROVIDED! CERAMIC TILE ,NEUTRAL CARPET. 1/2 BATH MAIN LEVEL. PATIO AREA W/EXTRA STORAGE CLOSET! PRIVACY FENCED PATIO BACKS TO A GREENBELT AREA. 2 POOLS & CLUBHOUSE FOR RESIDENT'S USE. 2 ASSIGNED PARKING SPACES. GREAT NC LOCATION close to shopping,McAllister Park, Hwy281, etc.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12210 APRICOT DR have any available units?
12210 APRICOT DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 12210 APRICOT DR have?
Some of 12210 APRICOT DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12210 APRICOT DR currently offering any rent specials?
12210 APRICOT DR is not currently offering any rent specials.
Is 12210 APRICOT DR pet-friendly?
No, 12210 APRICOT DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 12210 APRICOT DR offer parking?
Yes, 12210 APRICOT DR offers parking.
Does 12210 APRICOT DR have units with washers and dryers?
Yes, 12210 APRICOT DR offers units with in unit laundry.
Does 12210 APRICOT DR have a pool?
Yes, 12210 APRICOT DR has a pool.
Does 12210 APRICOT DR have accessible units?
No, 12210 APRICOT DR does not have accessible units.
Does 12210 APRICOT DR have units with dishwashers?
Yes, 12210 APRICOT DR has units with dishwashers.
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