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9598 Longmont Drive
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9598 Longmont Drive

9598 Longmont Drive · No Longer Available
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Location

9598 Longmont Drive, Houston, TX 77063
Woodlake - Briar Meadow

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
accessible
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9598 Longmont Drive have any available units?
9598 Longmont Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 9598 Longmont Drive have?
Some of 9598 Longmont Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9598 Longmont Drive currently offering any rent specials?
9598 Longmont Drive is not currently offering any rent specials.
Is 9598 Longmont Drive pet-friendly?
No, 9598 Longmont Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 9598 Longmont Drive offer parking?
Yes, 9598 Longmont Drive offers parking.
Does 9598 Longmont Drive have units with washers and dryers?
Yes, 9598 Longmont Drive offers units with in unit laundry.
Does 9598 Longmont Drive have a pool?
No, 9598 Longmont Drive does not have a pool.
Does 9598 Longmont Drive have accessible units?
Yes, 9598 Longmont Drive has accessible units.
Does 9598 Longmont Drive have units with dishwashers?
Yes, 9598 Longmont Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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