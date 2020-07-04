All apartments in Houston
Find more places like 4139 Pine Crest Trail.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
4139 Pine Crest Trail
Last updated June 11 2019 at 1:49 AM

4139 Pine Crest Trail

4139 Pine Crest Trl · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Clear Lake
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4139 Pine Crest Trl, Houston, TX 77059
Clear Lake

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
tennis court
fireplace
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
tennis court
GENEROUS LEASE OPPORTUNITY IN HIGHLY ACCLAIMED PINE BROOK SUBDIVISION. MASTER PLANNED COMMUNITY OF CLEAR LAKE OFFERS EXEMPLARY SCHOOLS, SHOPPING, RESTAURANTS, WALKING TRAILS AND THE BEST OF FAMILY LIVING. THIS PROPERTY HAS SOARING CEILINGS, LARGE OPEN SPACES AND METICULOUS UPDATES TO ENSURE COMFORTABLE LIVING FOR YOU AND YOUR FAMILY. NEW CONTEMPORARY FLOORING THROUGHOUT DOWNSTAIRS WITH NEW LUXURY CARPETING IN THE BEDROOMS AND UPSTAIRS GAME ROOM. SPACIOUS ROOMS AND EXTRA LARGE CLOSETS BOTH UPSTAIRS AND DOWNSTAIRS. WALKING DISTANCE TO THE NEIGHBORHOOD COMMUNITY POOL, PARK, AND TENNIS COURTS. QUICK ACCESS TO BOTH 45 AND BELTWAY FOR COMMUTERS GOING BOTH TO TOWN AND GALVESTON.MAKE YOUR APPOINTMENT TO VIEW TODAY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4139 Pine Crest Trail have any available units?
4139 Pine Crest Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 4139 Pine Crest Trail have?
Some of 4139 Pine Crest Trail's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4139 Pine Crest Trail currently offering any rent specials?
4139 Pine Crest Trail is not currently offering any rent specials.
Is 4139 Pine Crest Trail pet-friendly?
No, 4139 Pine Crest Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 4139 Pine Crest Trail offer parking?
Yes, 4139 Pine Crest Trail offers parking.
Does 4139 Pine Crest Trail have units with washers and dryers?
Yes, 4139 Pine Crest Trail offers units with in unit laundry.
Does 4139 Pine Crest Trail have a pool?
Yes, 4139 Pine Crest Trail has a pool.
Does 4139 Pine Crest Trail have accessible units?
No, 4139 Pine Crest Trail does not have accessible units.
Does 4139 Pine Crest Trail have units with dishwashers?
Yes, 4139 Pine Crest Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
Helpful Articles
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
What to Include in a Roommate Agreement
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Moving Costs: What You Need to Know to Budget Your Move
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Colonies Landing Apartments
15550 Kingfield Drive
Houston, TX 77084
The Aubrey
2310 Crescent Park Dr
Houston, TX 77077
San Remo
1502 Partnership Way
Houston, TX 77449
Zócalo
8787 Hammerly Blvd
Houston, TX 77080
Midtown Arbor Place
10 Oak Ct
Houston, TX 77006
Springwood Park
1500 Witte Rd
Houston, TX 77080
The Standard in the Heights
601 Waverly Street
Houston, TX 77007
Alta West Gray
299 West Gray Street
Houston, TX 77019

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston