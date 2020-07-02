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16 Hermann Park Court
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16 Hermann Park Court

16 Hermann Park Court · No Longer Available
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Location

16 Hermann Park Court, Houston, TX 77021
MacGregor

Amenities

hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
microwave
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16 Hermann Park Court have any available units?
16 Hermann Park Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 16 Hermann Park Court have?
Some of 16 Hermann Park Court's amenities include hardwood floors, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16 Hermann Park Court currently offering any rent specials?
16 Hermann Park Court is not currently offering any rent specials.
Is 16 Hermann Park Court pet-friendly?
No, 16 Hermann Park Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 16 Hermann Park Court offer parking?
Yes, 16 Hermann Park Court offers parking.
Does 16 Hermann Park Court have units with washers and dryers?
No, 16 Hermann Park Court does not offer units with in unit laundry.
Does 16 Hermann Park Court have a pool?
No, 16 Hermann Park Court does not have a pool.
Does 16 Hermann Park Court have accessible units?
No, 16 Hermann Park Court does not have accessible units.
Does 16 Hermann Park Court have units with dishwashers?
Yes, 16 Hermann Park Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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