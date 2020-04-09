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1503 Seagate Lane
Last updated July 17 2019 at 10:49 AM

1503 Seagate Lane

1503 Seagate Lane · No Longer Available
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Location

1503 Seagate Lane, Houston, TX 77062
Clear Lake

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
accessible
parking
pool
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1503 Seagate Lane have any available units?
1503 Seagate Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1503 Seagate Lane have?
Some of 1503 Seagate Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1503 Seagate Lane currently offering any rent specials?
1503 Seagate Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1503 Seagate Lane pet-friendly?
No, 1503 Seagate Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 1503 Seagate Lane offer parking?
Yes, 1503 Seagate Lane offers parking.
Does 1503 Seagate Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1503 Seagate Lane offers units with in unit laundry.
Does 1503 Seagate Lane have a pool?
Yes, 1503 Seagate Lane has a pool.
Does 1503 Seagate Lane have accessible units?
Yes, 1503 Seagate Lane has accessible units.
Does 1503 Seagate Lane have units with dishwashers?
Yes, 1503 Seagate Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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