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11309 Beeville Drive
Last updated September 4 2019 at 11:12 AM

11309 Beeville Drive

11309 Beeville Drive · No Longer Available
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Location

11309 Beeville Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11309 Beeville Drive have any available units?
11309 Beeville Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11309 Beeville Drive have?
Some of 11309 Beeville Drive's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11309 Beeville Drive currently offering any rent specials?
11309 Beeville Drive is not currently offering any rent specials.
Is 11309 Beeville Drive pet-friendly?
No, 11309 Beeville Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11309 Beeville Drive offer parking?
Yes, 11309 Beeville Drive offers parking.
Does 11309 Beeville Drive have units with washers and dryers?
No, 11309 Beeville Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11309 Beeville Drive have a pool?
No, 11309 Beeville Drive does not have a pool.
Does 11309 Beeville Drive have accessible units?
No, 11309 Beeville Drive does not have accessible units.
Does 11309 Beeville Drive have units with dishwashers?
Yes, 11309 Beeville Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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