All apartments in Dallas
Find more places like 401 Newell Avenue.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Dallas, TX
/
401 Newell Avenue
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

401 Newell Avenue

401 Newell Avenue · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Dallas
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all

Location

401 Newell Avenue, Dallas, TX 75223
Hollywood Santa Monica

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
garage
Hollywood Heights Tudor duplex. 1 BEDROOM, 1 BATH WITH HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, WINDOW AIR UNITS, CEILING FANS, SPACE AND WALL HEATERS. UPDATED TILED BATHROOM WITH NEW TILE WALLS AND FLOORS. NEW VANITY AND FAUCETS. ON-SITE WASHER AND DRYER. ONE CAR GARAGE STORAGE ONLY. FENCED-IN YARD WITH LAWN SPRINKLER SYSTEM. OWNER MAINTAINS THE LAWN AND PAYS FOR SPRINKLER AND HOUSE WATER. KITCHEN APPLIANCES INCLUDE: REFRIGERATOR AND GAS RANGE-OVEN. NEW REPLACEMENT WINDOWS THROUGHOUT AND NEW ENERGY EFFICIENT INSULATION IN THE ATTIC FOR LOWER UTILITY BILLS. DON'T MISS THIS ONE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 Newell Avenue have any available units?
401 Newell Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Dallas, TX.
How much is rent in Dallas, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Dallas Rent Report.
What amenities does 401 Newell Avenue have?
Some of 401 Newell Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 Newell Avenue currently offering any rent specials?
401 Newell Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 401 Newell Avenue pet-friendly?
No, 401 Newell Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Dallas.
Does 401 Newell Avenue offer parking?
Yes, 401 Newell Avenue offers parking.
Does 401 Newell Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 401 Newell Avenue offers units with in unit laundry.
Does 401 Newell Avenue have a pool?
No, 401 Newell Avenue does not have a pool.
Does 401 Newell Avenue have accessible units?
No, 401 Newell Avenue does not have accessible units.
Does 401 Newell Avenue have units with dishwashers?
No, 401 Newell Avenue does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Helpful Articles
Top 10 Tips for Saving on Rent
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Do You Need an Apartment Cosigner?
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

OTTO
9750 Royal Ln
Dallas, TX 75231
Uptown at Cole Park
3030 Elizabeth St
Dallas, TX 75204
Sterlingshire
9415 Bruton Rd
Dallas, TX 75227
Camden Victory Park
2787 N Houston St
Dallas, TX 75219
Interurban Building
1500 Jackson St
Dallas, TX 75201
City North
7373 Valley View Ln
Dallas, TX 75240
The Armstrong at Knox
4525 Cole Ave
Dallas, TX 75205
The Briscoe
12639 Coit Rd
Dallas, TX 75251

Similar Pages

Dallas 1 BedroomsDallas 2 Bedrooms
Dallas Dog Friendly ApartmentsDallas Pet Friendly Places
Dallas Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Fort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Lake HighlandsOak LawnOld East Dallas
VickeryDowntown DallasCasa View
PrestonwoodCedar Crest

Apartments Near Colleges

El Centro CollegeUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Dallas Theological SeminaryRichland College
Parker University