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Staten Island, NY
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93 Belfield Ave 2
Last updated July 14 2020 at 10:20 AM

93 Belfield Ave 2

93 Belfield Avenue · No Longer Available
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Location

93 Belfield Avenue, Staten Island, NY 10312
Annadale

Amenities

air conditioning
some paid utils
microwave
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
air conditioning
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
HUGUENOT; WALK-IN 1 BDRM 1 BATH - Property Id: 148781

HUGUENOT: 1 BDRM WALK-IN GENEROUS SIZE ROOMS ((550 SQFT. ) EIK, LIVING ROOM B/B HEDAT AC UNITS NICE SIZE BEDROOM FULL BATH WATER-GAS/HOT WATER INCLUDED
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY, 1 MONTH FEE, PROOF OF EMPLOYMENT ( EMPLOYEE LETTER) 2 RECENT PAY STUBS, 700 PLUS CREDIT SCORE. NO PETS/SMOKING, TENANT PAYS ELECTRIC
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/148781
Property Id 148781

No Pets Allowed

(RLNE5876223)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 93 Belfield Ave 2 have any available units?
93 Belfield Ave 2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Staten Island, NY.
What amenities does 93 Belfield Ave 2 have?
Some of 93 Belfield Ave 2's amenities include air conditioning, some paid utils, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 93 Belfield Ave 2 currently offering any rent specials?
93 Belfield Ave 2 is not currently offering any rent specials.
Is 93 Belfield Ave 2 pet-friendly?
No, 93 Belfield Ave 2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Staten Island.
Does 93 Belfield Ave 2 offer parking?
No, 93 Belfield Ave 2 does not offer parking.
Does 93 Belfield Ave 2 have units with washers and dryers?
No, 93 Belfield Ave 2 does not offer units with in unit laundry.
Does 93 Belfield Ave 2 have a pool?
No, 93 Belfield Ave 2 does not have a pool.
Does 93 Belfield Ave 2 have accessible units?
No, 93 Belfield Ave 2 does not have accessible units.
Does 93 Belfield Ave 2 have units with dishwashers?
No, 93 Belfield Ave 2 does not have units with dishwashers.
Does 93 Belfield Ave 2 have units with air conditioning?
Yes, 93 Belfield Ave 2 has units with air conditioning.
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