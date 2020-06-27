93 Belfield Ave 2

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HUGUENOT; WALK-IN 1 BDRM 1 BATH - Property Id: 148781
HUGUENOT: 1 BDRM WALK-IN GENEROUS SIZE ROOMS ((550 SQFT. ) EIK, LIVING ROOM B/B HEDAT AC UNITS NICE SIZE BEDROOM FULL BATH WATER-GAS/HOT WATER INCLUDED
Tenant Req: 1 MONTH RENT, 1 MONTH SECURITY, 1 MONTH FEE, PROOF OF EMPLOYMENT ( EMPLOYEE LETTER) 2 RECENT PAY STUBS, 700 PLUS CREDIT SCORE. NO PETS/SMOKING, TENANT PAYS ELECTRIC
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/148781
Property Id 148781
No Pets Allowed
(RLNE5876223)