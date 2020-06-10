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7 E 14th St 10L
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

7 E 14th St 10L

7 East 14th Street · (917) 530-8943
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Location

7 East 14th Street, New York, NY 10003
Union Square

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

1 Bedroom

Unit Unit 10L · Avail. now

$3,780

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
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mi
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/245666
Property Id 245666

(RLNE5745615)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7 E 14th St 10L have any available units?
7 E 14th St 10L has a unit available for $3,780 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 7 E 14th St 10L have?
Some of 7 E 14th St 10L's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7 E 14th St 10L currently offering any rent specials?
7 E 14th St 10L isn't currently offering any rent specials.
Is 7 E 14th St 10L pet-friendly?
No, 7 E 14th St 10L is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 7 E 14th St 10L offer parking?
No, 7 E 14th St 10L does not offer parking.
Does 7 E 14th St 10L have units with washers and dryers?
No, 7 E 14th St 10L does not offer units with in unit laundry.
Does 7 E 14th St 10L have a pool?
No, 7 E 14th St 10L does not have a pool.
Does 7 E 14th St 10L have accessible units?
No, 7 E 14th St 10L does not have accessible units.
Does 7 E 14th St 10L have units with dishwashers?
Yes, 7 E 14th St 10L has units with dishwashers.
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