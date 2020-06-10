7 E 14th St 10L

Amenities
HUGE 1 BDR, AMAZING LOC! DOORMAN/ELEVATOR/LAUNDRY - Property Id: 245666
NO FEE!! RENTAL APARTMENT, NO CO-OP FEES!!
BEAUTIFULLY RENOVATED, HUGE 1 BDR WITH A PRIVATE BALCONY FULL TIME DOORMAN BUILDING.
BRIGHT APARTMENT, KING SIZE BEDROOM, VERY LARGE LIVING ROOM.
LARGE KITCHEN, GRANITE COUNTER TOP AND FULL APPLIANCES INCLUDING A DISHWASHER!
MARBLE BATHROOM.
HARDWOOD FLOORS AND GREAT CLOSETS SPACE.
ELEVATOR/ DOORMAN BUILDING STEPS AWAY FROM UNION SQUARE, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER AND A PACKAGE ROOM.
PETS ARE WELCOME.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A VIEWING
mi
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/245666
Property Id 245666
(RLNE5745615)