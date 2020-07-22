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159 E 30th St 15A
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

159 E 30th St 15A

159 East 30th Street · (917) 530-8943
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Location

159 East 30th Street, New York, NY 10016
Kips Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit Unit 15A · Avail. now

$5,400

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
doorman
elevator
gym
on-site laundry
valet service
AMAZING LARGE 3BDR 2 BATH+BALCONY, DOORMAN/LAUNDRY - Property Id: 287266

FULLY RENOVATED, VERY SPACIOUS 3 BEDROOMS 2 BATHROOMS APARTMENT WITH A BALCONY.
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PLEASE CONTACT ME TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/159-e-30th-st-new-york-ny-unit-15a/287266
Property Id 287266

(RLNE5943871)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 159 E 30th St 15A have any available units?
159 E 30th St 15A has a unit available for $5,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 159 E 30th St 15A have?
Some of 159 E 30th St 15A's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 159 E 30th St 15A currently offering any rent specials?
159 E 30th St 15A is not currently offering any rent specials.
Is 159 E 30th St 15A pet-friendly?
Yes, 159 E 30th St 15A is pet friendly.
Does 159 E 30th St 15A offer parking?
No, 159 E 30th St 15A does not offer parking.
Does 159 E 30th St 15A have units with washers and dryers?
No, 159 E 30th St 15A does not offer units with in unit laundry.
Does 159 E 30th St 15A have a pool?
No, 159 E 30th St 15A does not have a pool.
Does 159 E 30th St 15A have accessible units?
No, 159 E 30th St 15A does not have accessible units.
Does 159 E 30th St 15A have units with dishwashers?
Yes, 159 E 30th St 15A has units with dishwashers.
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