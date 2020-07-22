159 E 30th St 15A

Amenities
AMAZING LARGE 3BDR 2 BATH+BALCONY, DOORMAN/LAUNDRY - Property Id: 287266
FULLY RENOVATED, VERY SPACIOUS 3 BEDROOMS 2 BATHROOMS APARTMENT WITH A BALCONY.
KING SIZE BEDROOMS AND A SPACIOUS LIVING ROOM.
BRAND NEW KITCHEN, FULL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS!
HARDWOOD FLOORS, ABUNDANT CLOSETS SPACE
BRAND NEW MARBLE BATHROOM.
24/7 DOORMAN, ELEVATOR, PACKAGE ROOM, GYM, VALET SERVICE, LAUNDRY ROOM, LIVE IN SUPER,ROOFDECK
VERY SHORT WALKING DISTANCE TO THE SUBWAY.
VIDEO IS AVAILABLE UPON REQUEST.
PLEASE CONTACT ME TO SET UP A SHOWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/159-e-30th-st-new-york-ny-unit-15a/287266
Property Id 287266
(RLNE5943871)